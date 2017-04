18 Moves, mit denen du in den ersten Mai tanzen kannst

Bevor du dich den einzelnen Lektionen widmen kannst, brauchst du das nötige Fachwissen!

Von Beltane zur Walpurgisnacht

Die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai hat schon lange eine wichtige, mythologische Bedeutung für Europäer*innen. Sie wird auch als Beltane bezeichnet und ist das Feuerfest, bei dem der Übergang von der kalten Jahreszeit in den Frühling gefeiert wird. In der keltischen Mythologie stand diese Nacht für Fruchtbarkeit, weswegen sich viele Rituale um Liebe und Sex drehten.

Als die ersten christlichen Gelehrten nach Mittel- und Nordeuropa kamen, waren sie denkbar verstört über Bräuche, bei denen junge Fürsten nackt Hirsche im Wald jagten oder ganze Dörfer Orgien feierten. Sie erklärten Beltane also kurzerhand zum Tag der heiligen Walpurga und machten die keusche Walpurgisnacht daraus.

Von da an wurde offiziell züchtig gefeiert, aber ganz waren die alten Bräuche nicht totzukriegen. Zum Glück!

Maitanz und Maibowle

Tatsächlich sind viele alte Mythen noch erstaunlich präsent in unseren Bräuchen. Die Birke, die als Maibaum aufgestellt wird? Der war ursprünglich ein Zeichen für die Fruchtbarkeit der jungen Männer. Maibowle? Waldmeister hat berauschende Wirkungen und dürfte unseren Vorfahr*innen Zungen und Gürtel gelockert haben. Das gemeinsame Tanzen? War ursprünglich ein heidnisches Ritual, mit dem Druiden und Druidinnen die Furchtbarkeit allen Lebens erhalten wollten.

Bis heute halten sich unterschiedliche Bräuche in den verschiedenen Regionen Europas und Deutschlands. Während es in süddeutschen Dörfern durchaus noch üblich ist, Maibäume vor den Fenstern der Angebeteten aufzustellen, wird auf dem Harzer Blocksberg gemeinsam übers Feuer getanzt.

Dabei haben wir den wichtigsten Part jedoch leider vergessen: Da das Fruchtbarkeitsfest besonders potente Nachkommen bescheren sollte, liebte man sich wild unter freiem Himmel. Nicht, dass wir dich hier auf dumme Ideen bringen wollen.

Die Moves

Du siehst, es ist wirklich löblich und ehrenwert, wenn du dir am 30. April Waldmeisterbowle reinhaust, die ganze Nacht wild tanzt und danach unter freiem Himmel liebst, wen auch immer du möchtest. Immerhin hat das Tradition. Damit das aber auch klappt, hier ein paar geile Dance Moves, die du beherrschen solltest.

1. Am Anfang solltest du einfach starten: im Schutz der Gruppe und gesittet.

2. Nicht vergessen: Die Schultern gehören auch zum Körper.

3. Lass deinen Körper einfach der Musik folgen, egal ob ekstatisch …

4. … oder langsam mit Gefühl.

5. Lass es ganz einfach geschehen.

6. Versuch, wann immer es geht, andere Menschen mit einzubeziehen – wir haben ja noch Großes vor.

7. Und Alkohol macht deinen Körper nur noch geschmeidiger.

8. Du darfst auch mal völlig ausflippen.

9. Und auch lautes Mitsingen und Schreien ist vollkommen angemessen.

10. Zeig ruhig allen, wo der Tanzhammer hängt!

11. Zwischendurch solltest du aber die müden Muskeln auch mal mit seichtem Schunkeln relaxen.

12. Und nicht vergessen: Du tanzt für dich, nicht für andere.

13. Werde auch ruhig extravagant – aber nur, wenn du die Rheumadecke für den nächsten Tag schon rausgelegt hast.

14. Im Zweifelsfall federt deine Gang auch verrücktere Einfälle etwas ab.

15. Oder potenziert die Großartigkeit deiner Moves ins Unermessliche.

15. Und immer schön Augenkontakt mit all den schönen Menschen halten.

17. Am Ende zählt aber nur, dass du einen geilen Abend hast.

18. Und falls du aus Versehen ins Feuer fällst, bleibt dir ja der hier noch.

Jetzt solltest du wirklich optimal vorbereitet sein. Also genieß Beltane, mach’s mit und denk an all die Menschen, die schon vor dir dank Waldmeister eskaliert sind. Happy Beltane!