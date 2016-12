2016 – ein Jahresrückblick in Bildern

Die meisten von uns sehnen sich einfach nur das Ende herbei. Tschüß und nicht mehr umdrehen! Doch machen wir uns nichts vor: Zeit geht weiter. Vieles von dem, was dieses Jahr passierte, war vom Menschen geschaffen. Und wir werden mit den Folgen leben müssen. Augen verschließen geht also nicht. Wir müssen zurückblicken und reflektieren.

Und es lohnt sich, denn bei all dem Schrecken hat dieses Jahr auch Positives hervorgebracht: In Zeiten, in denen die Menschlichkeit angegriffen wird, entdecken sie viele Menschen wieder neu. Das sollten wir uns für 2017 zum Vorbild nehmen.