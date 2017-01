6 Filme für alle, die am Wochenende ihre Wohnung nicht verlassen wollen

The Slap – Nur eine Ohrfeige

Serie (2011) / 8 Folgen, je 52min / Verfügbar vom 27.01. 16h bis 03.02. 10h / SpiegelTV

Eigentlich sind Freunde und Familie zusammengekommen, um Hectors (Peter Sarsgaard) Geburtstag zu feiern. Doch dann entflammt ein hitziger Streit, nachdem Hectors Cousin (Zachary Quinto) dem Sohn eines befreundeten Paares vor aller Augen eine Ohrfeige verpasst. Nun werden Überzeugungen auf den Prüfstand und Freundschaften auf eine harte Probe gestellt.

Freistatt

Spielfilm (2015) / 98min / Verfügbar bis 19.02. / Arte

Sommer 1968: Wolfgang (Louis Hofmann) wird von seinem Stiefvater in ein Heim für Schwererziehbare abgeschoben. Verschlossene Türen, vergitterte Fenster und militärischer Drill sind dort allgegenwärtig. Doch für den 14-Jährigen ist klar: Seine Sehnsucht nach Freiheit wird er so schnell nicht begraben.

Die Summe meiner einzelnen Teile

Spielfilm (2012) / 113min / Verfügbar bis 02.02. / Arte

Mathematiker Martin (Peter Schneider) ist gerade frisch aus der Psychiatrie entlassen worden. Er muss erleben, wie ihm sein bisher geordnetes Leben entgleitet. Arbeits- und obdachlos, sowie von seiner Freundin verlassen, stürzt er sich in Alkohol und Wahn. Mit einem Waisenjungen (Timur Massold) lebt er in den Wäldern rund um Berlin und fasst neuen Lebensmut.

2 Tage Paris

Spielfilm (2007) / 97min / Dauerhaft verfügbar / Clipfish

Marions (Julie Delpy) und Jacks (Adam Goldberg) Frankreichtrip wird zum absoluten Beziehungskiller. Der Amerikaner lernt nicht nur die Eltern seiner Freundin näher kennen, sondern auch gleich noch ein paar Exfreunde. Zu allem Überfluss versteht er kein Wort Französisch – Provokationen und Missverständnisse muss er deshalb zuhauf über sich ergehen lassen.

Happy Metal – All we need is Love!

Spielfilm (2013) / 91min / Verfügbar bis 31.01. / Ab 20h / ServusTV

Bitterböse Satire: Alex (Julien Doré) ist Black-Metal-Fan durch und durch. Mit seiner Band kann er diese Passion auch so richtig ausleben. Ob jedoch sein größter Wunsch, gemeinsam mit seinen Kumpels beim berüchtigten Hellfest aufzutreten, in Erfüllung geht, ist fraglich. Denn auf dem Weg dahin ist seiner Truppe mit einem Mal die Polizei auf den Fersen und hat nicht vor, so schnell abzulassen.

Cop Land

Spielfilm (1997) / 104min / Verfügbar bis 06.02. / TV Now

Sheriff Freddy Heflin (Sylvester Stallone) wird von seinen höhergestellten Kollegen des NYPD schikaniert und gedemütigt. Als er erfährt, dass eben diese Beamten sich der Korruption schuldig gemacht haben, beschließt er, ihrem Treiben rigoros ein Ende zu setzen.

