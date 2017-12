Sind Menschen auf dem Land innovativer?

Fontane schwor auf die gute alte Mark Brandenburg, Kandinsky und seine Freunde von den “Blauen Reitern” machten es sich in Murnau in Oberbayern bequem und Einstein liebte sein Holzhäuschen am Templiner See. Uns hingegen schaudert es heute oft unweigerlich beim Gedanken daran, freiwillig die Stadt gegen das Land zu tauschen. Kommt man überhaupt klar, ohne Bars, Spätis und Flohmärkte? Worauf soll man denn auf der Straße blicken, wenn es keine Streetart gibt? Muss man auf dem Dorf nicht jeden Abend puzzlen?

Doch genau in dieser Sichtweise liegt das Problem. Wir denken unsere Gesellschaft vom Zentrum aus: Berlin, Hamburg oder Köln sind oft das einzig Wahre. Alles was außenrum liegt, ist die Peripherie. Und für die haben wir allzu oft nur wenig übrig.

Die Arroganz dem Land gegenüber überwinden

Vielleicht ist es an der Zeit, Peripherie und Zentrum neu zu denken. Immerhin leben in Deutschland mehr als zwei Drittel der Bevölkerung in Orten mit weniger als 100.000 Einwohnern. Und die können doch nicht alle provinziell sein. Außerdem scheint sich der Run auf die Metropolen auch gerade ein Stück weit zu verabschieden: Zum ersten Mal seit 20 Jahren ist die Wachstumsbilanz der deutschen Großstädte negativ. Das heißt, es ziehen neuerdings mehr Leute weg als zu. Forscher*innen prophezeien den ländlichen Räumen auch weiterhin Zulauf. Manch eine*r spricht sogar schon von der “Glokalisierung” (einer Wortneuschöpfung aus “lokal” und “Globalisierung”) und meint damit, dass die Zukunft den Menschen gehört, die global vernetzt sind, aber regional handeln. Und das kann man besonders gut auf dem Land.

Drang nach Erholung, Gemeinschaft und Ruhe

Warum neuerdings so viele der Stadt entfliehen wollen? Nun, das hat wohl viel mit Be- und Entschleunigung zu tun. Wer täglich mit einem Schwung Menschen in die U-Bahn, aus der U-Bahn ins Büro und nach 8-Stunden-Tag wieder zurück geschwemmt wird, beginnt zu grübeln. So schön das Leben in der Metropole auch ist, es heißt auch Verkehr, Baustellen, Krach und schlechte Luft. Hinzu kommen teils horrende Mieten und Lebenshaltungskosten. Das Land hingegen bietet Vielen Ausgleich und Erholung. Es lockt mit kurzen Wegen, mehr Freizeit, Ruhe und – mit etwas Glück – dem täglichen Blick auf Bergpanoramen und grünes, grünes Gras. Wer sich von seinem Umfeld die Seele streicheln lassen kann, ist nicht nur entspannter, sondern womöglich auch kreativer und innovativer.

Dass die Denkprozesse geölter ablaufen, wenn man entspannter ist, wissen Wissenschaftler*innen schon länger. Denn Stress kann die Hirn- und Gedächtnisleistungen negativ beeinflussen. Entspannte Denker*innen sind die besseren Denker*innen.

Einer von ihnen ist Sebastian Schriegel, der sich nach einem Studienaufenthalt in Singapur ganz bewusst für das Leben und Arbeiten in einer ländlich geprägten Region entschieden hat und heute im ostwestfälischen Lemgo für die Fraunhofer-Gesellschaft forscht. Ostwestfalen-Lippe ist die bundesweite Spitzenclusterregion für Intelligente Technische Systeme und beheimatet zahlreiche Hidden Champions und Marktführer. Am Fraunhofer IOSB-INA sucht er nach Lösungen für die Probleme der Stadtbewohner*innen: Lärm, Stress, schlechte Luft. Sein Thema ist neben der „smart factory“ auch die “smart city”, die digitale Stadt. Er will die Prozesse in der Stadt so optimieren, dass sie besonders reibungslos ineinander greifen. So können wir nicht nur eine ganze Menge Energie einsparen – also im Idealfall mühelos das Klima retten – sondern den Prozessen auch richtig viel wertvolle Lebenszeit abringen.

Mehr Entspannung in der “smarteren” City

Gemeinsam mit Kolleg*innen will er zukünftig Lemgo zum digitalen Mitmach-Labor machen. In einem neuen Forschungsprojekt soll es etwa Verkehrsaufkommen und Luftverschmutzung an den Kragen gehen und zwar mit der Entwicklung eines stadtweiten Parkleitsystems: Sensoren werden dann den Belegungsgrad aller Parkplätze der Mittelstadt erfassen, sodass Fahrer*innen darüber informiert werden können, wie viele Parkplätze noch frei sind: “Bereits am Stadtrand können die Fahrer*innen dann wissen, ob es sich überhaupt lohnt, ins Zentrum zu fahren. Das vermeidet ewiges Parkplatzsuchen, spart wichtige Lebenszeit und Nerven, ist gut für die Umwelt und führt zu einer besseren Luftqualität in der Innenstadt.” Wenn es Sebastian Schriegel und seinen Kolleg*innen gelingt, die Sensorik der Parkplätze zu optimieren, könnten die Ergebnisse des Pilotprojekts bald schon auch anderenorts Anwendung finden und die Lebensqualität in Städten deutlich erhöhen.

Stadt und Land profitieren von angewandter Forschung

“Die Digitalisierung hat das Potenzial unser Leben dynamischer, produktiver und flexibler zu machen”, sagt Sebastian Schriegel, “sowohl in der Stadt als auch auf dem Land, wenngleich die Bedürfnisse jeweils ganz unterschiedlich sind.” In der Stadt kann es sinnvoll sein, eine App zu haben, die die Abfahrtszeiten der U-Bahn kennt und günstige Routen plant. Auf dem Land, wo es mit ÖPNV oft mau aussieht, nutzen mittlerweile viele Rentner*innen eine App, mit der sie sonntägliche Mitfahrgelegenheiten zur Kirche organisieren können. In beiden Fällen hilft die Technik aber dabei, Prozesse zu optimieren und zu vereinfachen. Prozessoptimierung, wie sie Sebastian Schriegel betreibt, führt also über kurz oder lang nicht nur zur “smart city”, sondern vielleicht auch angepasst zur “smart countryside” oder zum “smart country” Deutschland.

Wer weiß, wie viel attraktiver das Landleben noch für uns wird. Die fortschreitende Digitalisierung wirft jedenfalls schon ihre langen Schatten in Form von flächendeckendem Internet und Home Office-Tagen voraus. Bald schon könnten sich noch wesentlich mehr Kreative und Denker auf der Wiese vor ihrem Haus tummeln und sich von der Muse küssen lassen. Eins steht aber jetzt schon fest: Wir Städter*innen können uns ganz getrost die überhebliche Haltung gegenüber den ländlichen Räumen abgewöhnen.

