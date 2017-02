Arbeitgeber*innen sollten sich an deine Gewohnheiten anpassen, nicht umgekehrt

Um Geld zu verdienen, sitze ich in Büros vor Bildschirmen. Das war schon immer so, mein Studium war darauf ausgerichtet, als Teilzeit- und Vollzeitangestellter habe ich nichts anderes gemacht. Ich tippe und klicke den ganzen Tag mit dem Anspruch, gute Arbeit zu leisten. Das Problem: Beinahe alle Firmen haben ihr Allerbestes gegeben, um genau das zu verhindern.

Die moderne Arbeitswelt verspricht mithilfe eines lockeren Arbeitsumfeldes mehr Flexibilität und Agilität. Ein Open-Space-Großraumbüro, ohne feste Sitzplatzordnung und die Zusammenarbeit mit einem phänomenal dynamischen Team. Alle zwei Tage frisches Obst, Mate bis zum Abwinken, guter Kaffee. Klingt nach perfekten Arbeitsbedingungen. Falsch.

Die Arbeitsbedingungen, die mir moderne Büros als toll und erstrebenswert verkaufen, brauche ich alle nicht. Schlimmer noch: Sie halten mich sogar viel eher davon ab, 100 Prozent zu geben. Das will ich genauso wenig, wie es mein Arbeitgeber von mir wollen sollte. Eigentlich bin ich ambitioniert und möchte gute Leistung erbringen. Warum also passt sich mein Arbeitgeber nicht an meine Gewohnheiten und Vorlieben an, statt umgekehrt. Er will doch sicher meinen vollen Einsatz, oder?

[Außerdem auf ze.tt: Das passiert, wenn du elf Tage nicht schläfst]

Wann?

Es gibt Frühaufsteher, sogenannte Lerchen, und es gibt Spätaufsteher, die Eulen – das ist längst wissenschaftlich bestätigt. Bei sämtlichen meiner bisherigen Jobs wurde von mir erwartet, zu einer frühen Uhrzeit im Büro zu sein, meistens zwischen acht und neun Uhr morgens. Leider bin aber sowas von eine Eule. So früh anwesend zu sein, ist nicht nur qualvoll für mich, sondern auch reine Verschwendung.

Mein Arbeitgeber verschwendet damit sowohl meine Zeit, als auch seine eigene. Denn als Spätrhythmiker beginne ich frühestens um etwa elf Uhr zu funktionieren, vorher läuft mein Kopf nicht mit voller Kapazität. Vorher arbeite ich langsamer, unkonzentrierter und mache vermehrt Fehler. Jedes Unternehmen, das mir seine Arbeitszeiten aufzwingt, verliert dadurch meinen potenziell höheren Output.

Eulen und Lerchen: zwei unterschiedliche Chronotypen mit unterschiedlichen Leistungsvermögen zu unterschiedlichen Tageszeiten. Wenn wir von der nachvollziehbaren Maxime ausgehen, ein Unternehmen, von Ausnahmen wie NGOs abgesehen, möchte seinen Gewinn maximieren, dann sollte es doch alles daran setzen wollen, die Arbeitsbedingungen seiner Mitarbeiter*innen zu optimieren. Eine Eule ist nicht faul, nur weil sie später zu funktionieren beginnt. Als Eule ärgert es mich wahrscheinlich genauso wie meinen Arbeitgeber, nicht auf voller Leistung arbeiten zu können.

Mein Arbeitskreislauf:

Am Montag wache ich mit Hassgefühlen gegen meinen Wecker auf. Fahre übermüdet und schlecht gelaunt zur Arbeit. Den Kampf gegen die Müdigkeit setze ich im Büro fort. Versuche mich krampfhaft und daher erfolglos zu konzentrieren. Die Arbeit bleibt größtenteils auf der Strecke. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr Zeitdruck und Stress sitzen mir im Nacken. Am Nachmittag pushe ich meine Produktivität mit einer zu großen Menge Kaffee. Wäre ich ausgeschlafen, würde jetzt meine produktivste Phase beginnen. Es ist Feierabend, bevor ich meine Aufgaben richtig zu Ende bringen kann. Stattdessen fahre ich unzufrieden und gestresst nach Hause. Oder mache Überstunden. Mit einer Überdosis an Koffein im Blut liege ich hellwach im Bett und führe nun den Kampf gegen das Wachsein. Bangend zähle ich die wenigen Stunden bis zum nächsten Weckerklingeln. In der Nacht wache ich mehrmals auf. Am Ende der Woche bin ich stark übermüdet, mit meiner Leistung unzufrieden und besorgt. Auch das Wochenende nutze ich nicht, um auszuschlafen. Schließlich ist Wochenende. Zurück zu Punkt Eins.

[Außerdem auf ze.tt: Musik kann euch helfen, besser zu arbeiten – wenn ihr die richtige hört]

Wie viele Menschen?

Es dient der erleichterten Interaktion und Kommunikation, haben sie gesagt. Es macht uns produktiver und kreativer, haben sie gesagt. Minimaler Einsatz von Trennwänden und Türen sei das vermeintliche Erfolgsmodell für ein besseres Miteinander schlechthin. Hippe Start-ups schwören darauf, auch Korporationsriesen wie Google und Facebook lobpreisen es: das Großraumbüro.

Wer bereits in so einem Umfeld gearbeitet hat, weiß, wie falsch das ist. Wenn es um Produktivität geht, ist gerade das Großraumbüro das schlimmste Arbeitsumfeld, das ich mir vorstellen kann. Ein Open Office ist ein Unterbrechungstyrann, ein Privatsphärenkiller und ein Produktivitätverweigerer. Ja, ein Open Office erhöht die Kommunikation – wenn Tratschen, Lachen und Lästern dazuzählen. Zur jobbezogenen Interaktion trägt es nicht viel bei. Im Gegenteil: es frustriert. Ich höre, wenn ein Kollege zwei Räume weiter von einem Apfel abbeißt und ich höre das Schlurfen der Kollegin, die ihre Beine nicht richtig heben kann. Alles. Lenkt. Ab. Ich helfe mir darüber hinweg, indem ich mir mit Kopfhörern basslastige Musik in die Ohren jage, die mich ein bisschen weniger ablenkt. Eine Notlösung.

Dabei gibt es in Sachen Großraumbüro eigentlich keine Diskussion. An Open Offices zu glauben, ist wie den Klimawandel zu leugnen. Die große Mehrheit aller empirischer Studien zum Thema kann die Hypothese über die scheinbar großzügige Wirkung von Großraumbüros widerlegen. Um eine zu nennen: 2013 fanden australische Wissenschaftler*innen heraus, dass Angestellte in Großraumbüros aufgrund der hohen Ablenkung frustrierter waren und schlechter arbeiteten. Fast die Hälfte empfand das Fehlen eines Geräuschschutzes aka Trennwände als signifikantes Problem, mehr als 30 Prozent der Befragten wünschten sich auch einen Sichtschutz aka Trennwände. Die Interaktion mit Kolleg*innen hingegen – genau die Problemlösungskompetenz, die man Open Offices nachsagt – wird in keinem der unterschiedlichen Bürotypen leichter.

Not-so-Fun-Fact: Neben der mentalen kann sogar die physische Gesundheit unter dem Konzept des Gemeinschaftsbüros leiden. Je mehr Leute sich ein einzelnes Büro teilen, desto höher ist die Zahl der Krankmeldungen. Ein Bazillus muss bei Leuten, die sich die Atemluft teilen müssen, eben nicht so weit reisen.

[Außerdem auf ze.tt: Warum uns ein 5-Stunden-Arbeitstag produktiver machen würde]

Wo?

Hach, die Freiheit der eigenen Sitzplatzwahl. Ganz ehrlich: Diese Freiheit will ich nicht. Eine freie Sitzordnung bedeutet meist, dass es weniger Tische als Mitarbeiter*innen gibt. Manchmal nur ein, zwei weniger, manchmal sogar nur halb so viele. Überraschenderweise klappt es dank Krankheit, Urlaub oder Auswärtsterminen trotzdem immer irgendwie. Das Leidigste aber ist die allmorgendliche Jagd nach einem freien Platz, die nicht selten auf der Couch in der Ecke oder am Schreibtisch der Kolleg*innen endet. Der Arbeitgeber gibt mir damit das Gefühl, nicht wertgeschätzt zu sein.

Dazu gehört, dass der Tisch zu Feierabend frei- und saubergeräumt werden muss, schließlich sollen es die Nachbesetzer*innen auch schön haben. Das ist zwar verständlich, aber nimmt wie immer Arbeitszeit. Wohin mit dem Zeug? Keine Ahnung. Denn wer keinen eigenen Schreibtisch hat, hat auch keinen eigenen Rollcontainer. Das Ergebnis ist, dass ich meine Besitztümer im gesamten Großraumbüro verteile und oft auch nicht mehr wiederfinde. Wenn die Privatsphäre bis dahin noch nicht flöten gegangen ist, ist sie es jetzt.

[Außerdem auf ze.tt: Mit diesen Tipps bist du morgens nicht mehr müde]

Leistung statt Stunden

Diese ganzen Probleme ließen sich mit einer alternativen Personalführungsstrategie vermeiden. Zum Beispiel mit dem Result-Only Work Environment (ROWE), bei dem die Mitarbeiter*innen nicht mehr für die Zeit, die sie im Büro verbringen, bezahlt werden, sondern nur für ein bestimmtes Arbeitsergebnis. Für mich und meinen Vollzeitjob würde das bedeuten, dass ich meine Arbeitsleistung, die ich normalerweise in ein striktes fünf mal acht Stunden-Format quetschen muss, egal wie und egal wo und egal wann erbringen könnte – solange das Arbeitsergebnis stimmt. ROWE würde mir erlauben, meine Arbeit meinen individuellen Produktivitätsspitzen anzupassen. Das klingt für mich nach einem Segen.

Ein Vorteil dieser Strategie ist, dass es keine Trittbrettfahrer*innen mehr erlaubt. Diejenigen, die sich bisher mithilfe von Facebook und YouTube durch ihren Acht-Stunden-Arbeitstag geschummelt haben, fallen bei ROWE durch das System. Denn alles, was am Ende zählt, ist die erbrachte Leistung – und die könnte man auch um drei Uhr morgens erbringen. Was spricht dagegen? Dass der*die Arbeitgeber*in seine Mitarbeiter*innen nicht mehr beobachten und kontrollieren kann? Das müsste er gar nicht. Wer Leistung statt Stunden belohnt, sortiert automatisch aus. Übrig bleiben engagierte und talentierte Menschen, ein Best-Case-Szenario für jedes Unternehmen, oder?

Auch wenn ich die Möglichkeit hätte, von zu Hause zu arbeiten, ich würde trotzdem ins Büro kommen – zu Hause steht mir zu viel Kühlschrank. Nur eben zu den Zeiten, an denen ich will. Und dann hätte ich gerne einen Schreibtisch und genug Privatsphäre, um effizient arbeiten zu können. Das wäre für beide Seiten sinnvoller, ein Unternehmen lebt schließlich von der Arbeitsleistung seiner Mitarbeiter*innen.