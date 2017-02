Besser miteinander reden: Wie man Missverständnissen vorbeugt

In der Artikelreihe „Wie reden wir eigentlich miteinander?“ beschäftigen wir uns mit verschiedenen Formen und Theorien der Kommunikation. Viele dieser Methoden werden beispielsweise in der Kommunikationswissenschaft gelehrt – oft sind sie so simpel wie logisch. Sie lassen sich ohne Aufwand in unser tägliches Leben integrieren. Wir von ze.tt denken, dass eine vernünftige Debattenkultur wichtig für unser Miteinander ist.

Was möchte ich jemandem mitteilen, wenn ich Ja sage und dabei den Kopf schüttle? Das Beispiel ist zugegeben ziemlich alt, aber es drückt immer noch am Besten aus, was das Problem ist: Ich werde auf jeden Fall missverstanden werden.

Natürlich läuft die menschliche Kommunikation im Alltag etwas komplexer ab. Wir verpacken Informationen für unsere Gesprächspartner*innen in ziemlich viele Worte. Nämlich 16.000 – am Tag. Insofern sind kleine Missverständnisse nicht nur häufig, sondern selbstverständlich, und oft auch gar nicht weiter tragisch. Wenn wir aber im Streit zu spät merken, dass wir uns gerade missverstehen, kann das eine Kette aus größeren Missverständnissen in Gang setzen. Was dabei auf der Strecke bleibt, ist ganz sicher das, was wir eigentlich sagen wollten.

Wer beobachten möchte, wie Menschen perfekt aneinander vorbeireden, muss sich nur politische Pressekonferenzen, Elefantenrunden oder Talkshows im TV ansehen. Sie sind regelrechte Lehrstunden des Missverstehens. Hier geht es sehr selten um konstruktive Lösungen für Probleme; sondern meistens darum, eigene Standpunkte zu klären – und am Ende hat niemand verstanden, was die anderen sagen wollten. Niemand ist schlauer als vorher. Im Gegenteil: Die bereits verhärteten Fronten werden noch stärker.

Missverständnisse sind nicht so schlimm, es sei denn, sie werden schlimm

Missverständnisse seien für die Kommunikation untereinander Gift, schreibt auch der Kommunikationsexperte und Bundesverdienstkreuz-Träger Manfred Piwinger, denn sie basierten auf einer völlig falschen Grundannahme: Dem Glauben, sich über einen Sachverhalt korrekt verständigt zu haben.

Dabei besteht die eigentliche Gefahr nicht darin, dass man sich im Gespräch missversteht, akustisch oder inhaltlich. Das ist ein normaler Prozess und wird immer dort vorkommen, wo zwei Menschen miteinander sprechen. Aber: Wenn es keinem dieser zwei Menschen auffällt – oder schlimmer: wenn keinem von beiden etwas daran gelegen ist, diesen Umstand aufzuklären, etwa nachzufragen –, dann diskutieren diese Menschen einfach anhand falscher Annahmen weiter.

Ich fragte einen Kumpel kürzlich über seine Meinung zum „neuen Album von J. Cole“, einem Rapper. Wir haben bestimmt zehn Minuten energisch darüber diskutiert. Irgendwie verlief das Gespräch aber ungewohnt, weil wir uns häufiger als sonst aneinander rieben. Erst dann fiel uns auf: Wir sprachen über zwei unterschiedliche Alben. Mein Kumpel wusste nämlich nicht, dass J. Cole im vergangenen Dezember ein noch neueres heraus brachte. Er bezog sich auf das Album von 2014. Das zeigt gut, wie ein Missverständnis entsteht: Wir haben uns lediglich inkorrekt unterhalten. Oder besser: Ich habe mich unklar ausgedrückt und nicht sicher gestellt, um was es in dem Gespräch gehen soll.

In solchen Situationen sind Missverständnisse nicht weiter schlimm, sie werden flott aufgeklärt. So etwas passiert uns allen täglich. Bei der Arbeit oder in der Beziehung haben Missverständnisse aber häufig eine andere Qualität: Die Ansprüche und Erwartungen aneinander sind ganz andere, als bei einem lockeren Gespräch unter Freunden. Wenn da plötzlich keiner von beiden mehr versteht, was der andere wirklich sagen wollte, kommt es häufig zum Streit. Und bei all der Energie und geplatzten Erwartungen verlieren wir den Gedanken aus den Augen, dass es vielleicht gar keinen wirklichen Grund für den Streit gibt. Sondern am Anfang nur ein Missverständnis stand. Um zu verhindern, dass es zu solchen Konflikten durch Missverständnisse kommt, können wir drei einfache Regeln anwenden.

Regel Nr. 1: Sagen, was wir sagen wollen

Den ersten Schritt, um schweren Missverständnissen vorzubeugen, müssen wir selbst tun. Indem wir viel klarer sagen, was wir wollen. Klingt sehr leicht, ist es aber in der Praxis nicht.

Es gilt vor allem bei kleinen Spannungsverhältnissen im Alltag: Wenn die Kollegin im Büro gerade das Fenster gerade aufgerissen hat und wir unter unserem schweren Pullover schon längst frieren, könnten wir – statt gespielt erschrocken festzustellen: „Das Fenster ist ja offen“ – auch einfach sagen: „Hey, mir ist ziemlich kalt. Mir wäre gerade lieber, das Fenster wäre zu“. Ohne Hintergedanken, ohne bedeutungsschwangeren Tonfall. Denn bei der ersten Option schwingt eine Meta-Botschaft mit: Der*die will sich um einen Meinungsaustausch und seinen Standpunkt drücken. So etwas mündet nicht selten in diese kleinen, zermürbenden Machtspielchen am Arbeitsplatz, die viele kennen dürften. Bei der zweiten Option wird einfach klar gesagt, was wir sagen wollten. Missverständnis ausgeschlossen, durch ein paar Wörter mehr.

Dazu gehört aber eben, sich selbst zu seinen eigenen Befindlichkeiten zu bekennen. Und sich frei davon zu machen, unsere Mitmenschen könnten uns das negativ auslegen. Denn letzten Endes bringt es ja nur die gemeinsame Kommunikation weiter – ganz anders als rhetorische Fragen oder kleine Spitzen. Das hat einen Grund: Jeder Mensch deutet die Aussagen seiner Mitmenschen, ob bewusst oder unbewusst. Und man deutet sie unter Einfluss aller Umstände, die sich im Leben gerade abspielen. Wenn wir gerade einen schlechten Tag haben, werden wir eine Aussage viel negativer auslegen, als hätten wir einen schönen Tag.

Regel Nr. 2: Nachfragen, nachfragen, nachfragen

Hier sind nun wir als Empfänger*in am Zug, als Zuhörer*innen.

Deshalb sollten wir auch die Bedeutung des Nachfragens nicht unterschätzen. Wir tun uns einen großen Gefallen damit, einmal mehr als zu wenig nachzufragen, ob wir unser Gegenüber korrekt verstanden haben. Denn so schränken wir unseren Deutungsspielraum ein. Wir verhindern dadurch quasi, nicht nur das zu verstehen, was wir denken, verstanden zu haben. Wichtig ist daher auch, sein Gegenüber richtig verstehen zu wollen. „Wer den anderen richtig verstehen will und dabei seine eigenen Vorurteile und Befangenheiten abstreifen kann, gewinnt in jedem Fall“, schreibt Ernst.

Beispiel Beziehungsalltag: Ein häufiger Streitpunkt sind Terminabsprachen. Eine Bekannte erzählte mir kürzlich, wie sie sich mit ihrem Partner stritt, weil sie davon ausging, sie würden sich um 20 Uhr in einem Esslokal treffen. Sie wartete also nach der Arbeit mit dem Essen und ging hungrig zum vereinbarten Laden. Plötzlich fand sich in einer Kneipe wieder, in der auch noch geraucht wurde. Für sie die absolute Hölle – und natürlich mündete das in einen leicht aggressiven Vorwurf an ihren Partner: Ob das sein Ernst sei? Er selbst war völlig überrumpelt von dieser Situation: Er ging davon aus, dass das kein Problem darstelle und musste zusätzlich länger arbeiten also sonst. Und: Er wusste nichts davon, dass seine Partnerin so hungrig gewesen war.

Auch wenn beide das Missverständnis in dieser Situation verhältnismäßig schnell klären konnten, ist es leicht vorstellbar, wie aus solchen Kleinigkeiten schnell große Debatten werden, wenn nur genug Enttäuschung da ist. Und nach minuten-, manchmal stundenlangem Streit geht es plötzlich um ganz große Themen, fast, als stünde die gesamte Beziehung auf dem Prüfstand. Und alles nur, weil man sich nicht klar austauschte. Das Problem in diesem speziellen Fall wäre jedenfalls nicht entstanden, hätte meine Bekannte noch einmal explizit nachgefragt, ob sie im abgemachten Lokal auch etwas essen könnte. „Aber als ‚wahr‘ gilt erst einmal das, was der Empfänger verstanden – und nicht, was der Sprecher gesagt hat“, schreibt Ernst. „Gelingende Kommunikation besteht letztlich darin, die eigenen Wirklichkeiten durch eine gemeinsame Wirklichkeit zu ersetzen.“

Regel Nr. 3: Gespräche über unsere Gespräche führen

Meist fällt uns erst dann auf, dass wir uns missverstanden haben, wenn es schon zu spät ist. „Menschliche Kommunikation enthält dieses Spannungsmoment“, schreibt Ernst. Wie lässt es sich produktiv nutzen? Die wichtigste Möglichkeit ist laut Ernst „Metakommunikation“: darüber reden, wie man miteinander redet; sich darüber verständigen, was man gerade verstanden hat. Metakommunikation geht dem Beziehungsaspekt auf den Grund. Diese letzte Regel kann man erst nach Missverständnissen anwenden. Sie dient der Reflexion – und verbessert sie die Gesprächsqualität nachhaltig. Vorerst könnte es sich seltsam anfühlen, einen Menschen um ein Gespräch über ein vergangenes Gespräch zu bitten. Schließlich könnte dieser das auch als Einladung für eine neue Diskussion auffassen. Deshalb wichtig: Die Situation muss abgekühlt sein, keine Schwere in der Luft liegen. Dann wirkt so ein Gesprächsangebot nicht wie Angriff, sondern wie ernsthaftes Interesse an der Verbesserung der Gesprächskultur.

Noch ein Beziehungsbeispiel: Schwere Diskussionen über die vermeintlich große Eifersucht der Partner*innen könnten schnell entschärft werden, würde man sich nur ein einziges Mal sachlich und verständnisvoll darüber aussprechen. Dann würde womöglich auffallen, dass der*die Partner*in an einer krankhaften Kontrollwahn leidet – sondern dieser Mensch vielleicht einfach nur Angst hat, uns zu verlieren. Weil er in der Vergangenheit einen Verlust erlitt, sich die Eltern trennten, er verletzt wurde, und, und, und. Deshalb ist es übrigens so wichtiger, aufrichtig zu zuhören. Dazu gehört, sich von eigenen Emotionen zu lösen und für die des Gegenübers zu öffnen. So beginnen wir nämlich, wirklich zu verstehen, was die Botschaft hinter der Botschaft ist. Der Psychologe und Autor Heiko Ernst schreibt, dass gerade die Missverständnisse im Leben der Anreiz zu besserem Hinhören und Verstehen sein könnten. Denn: „Was gesagt wird, ist nur die Oberfläche. Sie ist das hörbare Resultat einer Reihe verborgener Überlegungen und Erfahrungen, Meinungen und Haltungen.“

Einen ganz einfachen Satz kann man auf unterschiedlichste Arten verstehen. Dem Anschein nach in bester Absicht gesagt, enthalte er in der Tiefe jede Menge Zunder, schreibt Ernst. Etwa dieser hier: „Schön, dass du heute mal wieder mein Lieblingsessen gekocht hast!“ Er kann mindestens vier verschiedene Botschaften transportieren: Eine sachliche („Mir schmeckt’s gut!“), eine Selbstoffenbarung („Ich hab‘ das echt vermisst!“), einen Beziehungshinweis („Du hast bestimmt vergessen, wie gerne ich das esse!“) und einen Wunsch („Das könntest du ruhig öfter machen!“). Der Empfänger kann sich aussuchen, was er hören will. Nur im Idealfall – wovon nur sehr selten ausgegangen werden könne –, kennt der Hörer oder die Hörerin die richtige Bedeutung dieses Satzes, der in Wahrheit ein Lob ist.

Um Konflikte zu vermeiden, sollte uns also alles daran liegen, Missverständnisse so gut es geht zu vermeiden.