Circus Halligalli: Betrunkene Kölner Karnevalisten schreiben die besten Drehbücher

In Köln fischte das Halligalli-Team ein paar feierwütige Karnevalisten aus der Menge und ließ die arg Angelöteten ein paar Drehbuch-Ideen für das in Deutschland seit jeher so beliebte und gleichzeitig verschnarchte Genre „Arztserie“ entwickeln.

Doch auch, wenn es nicht ganz astrein sein mag, Betrunkene für Schabernack vor die Kamera zu lotsen – die Ideen waren wunderbar bescheuert. Und dann schlüpften Joko und Klaas auch noch in die Rollen der frisch ersonnenen Charaktere Dr. Hollywood und Dr. Dr. Sunshine und spielten die konstruierten Szenen nach. „Geben Sie mir den Bohrer A2B und das Schabeisen B2B!“ So geht Dramatik im OP!

Herausgekommen ist jedenfalls die bekloppteste Anarcho-Arztserie, die die Welt je gesehen hat:

Selbst, wenn Halligalli bald nicht mehr läuft: Dr. Hollywood & Dr. Dr. Sunshine on Tour sollte definitiv in Serie gehen!