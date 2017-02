Beyoncés Grammy-Rede verpasst dir eine Gänsehaut

Von einer Zwillingsschwangerschaft lässt Beyoncé sich noch lange nicht aufs Sofa verbannen! Stattdessen legte sie bei den 59. Grammy Awards einen Auftritt als Madonnen-Reinkarnation mit Glorienschein, Halsreif und Goldkleid hin, der einen vor Ehrfurcht erzittern ließ. Doch damit nicht genug: Ihre Dankesrede für den verdienten Preis für das beste Urban Contemporary Album des Jahres (Lemonade) nutzte sie, um eine Nachricht über Diversity und Selbstakzeptanz zu senden:

Wir alle erleben Schmerz und Verlust und häufig bringt uns das zum Verstummen. Als ich dieses Video und dieses Album schuf, war es meine Intention, unserem Schmerz, unserem Kampf, unserer Dunkelheit und unserer Geschichte eine Stimme zu geben. Ich wollte die Dinge ansprechen, die uns Sorgen bereiten. Es ist mir wichtig, meinen Kindern Bilder zu zeigen, die ihre Schönheit reflektieren, sodass sie in einer Welt aufwachsen können, in der sie in den Spiegel schauen – zunächst durch ihre Familie, dann die Nachrichten, den Super Bowl, das Weiße Haus und die Grammys – und sich selbst erkennen. Sie sollen nie daran zweifeln, dass sie schön, intelligent und in der Lage sind alles zu tun. Das ist etwas, das ich mir für jedes Kind wünsche und ich habe das Gefühl, dass es entscheidend ist, dass wir aus der Vergangenheit lernen und unsere Tendenz erkennen, Fehler zu wiederholen.