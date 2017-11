Black Friday? Diese Filme kannst du sogar kostenlos gucken

Schoßgebete

Film / Verfügbar bis 29. November / Arte

Romanverfilmung nach Charlotte Roche: Elizabeth (Lavinia Wilson) hat einen tollen Mann (Jürgen Vogel), eine brave Tochter, ein großes Haus – und unzählige Neurosen. Zum Glück hat sie auch eine verständnisvolle Psychologin, die sich beständig viel Zeit für sie nimmt.

Turbo Kid

Film / Verfügbar bis 29. November / Tele5

Endzeitstimmung im Jahr 1997: Nur noch wenige Menschen leben auf der zerstörten Erde. Comicfan The Kid (Munro Chambers) zieht durch die Einöde, sammelt Müll und achtet darauf, den brutalen Kriegsherrn Zeus und seinen Leuten aus dem Weg zu gehen. Dann trifft er auf die verdrehte Apple (Laurence Leboeuf) und ab diesem Zeitpunkt wird alles komplizierter denn je. Mad Max ahoi!

Paradies: Liebe

Film / Verfügbar bis 27. November / 3sat

An den Stränden Kenias kennt man sie als Sugarmamas: europäische Frauen (u.a. gespielt von Margarete Tiesel), denen junge Beachboys Liebesdienste bieten, um so ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Ulrich Seidls Film über Ausgebeutete, die Ausgebeutete ausbeuten.

The Crow

Film / Verfügbar bis 28. November / Tele5

In Detroit herrscht an Halloween der Ausnahmezustand. Gangs verwüsten rücksichtslos die Stadt. In dieser Nacht werden Eric Draven (Brandon Lee) und seine Verlobte (Sofia Shinas) grausam getötet. Aber genau ein Jahr später erhebt sich der Ermordete wieder aus seinem Grab. Mithilfe einer Krähe beginnt er einen erbarmungslosen Rachefeldzug gegen die Täter.

Angels‘ Share – Ein Schluck für die Götter

Film / Verfügbar bis 29. November / Arte

Robbie (Paul Brannigan) kann gerade so dem Knast entgehen, indem er gemeinnützige Arbeit leistet. Doch als er eines Tages mit seiner Arbeitsgruppe eine Destillerie besucht, kommt er wieder auf dumme Gedanken: Er will dort zusammen mit seinen Freunden den teuersten Whiskey der Welt klauen, bevor dieser versteigert wird.

Familie Braun (Staffel 1)

Serie / Verfügbar bis 30. März / ZDF

Bitterböse Web-Serie: Der Rechtsradikale Thomas Braun (Edin Hasanovic) fällt aus allen Wolken, als mit einem Mal ein kleines schwarzes Mädchen vor seiner Tür steht und ihm erklärt, sie sei seine Tochter. Nun soll die Sechsjährige zu allem Überfluss auch noch in seine Neonazi-WG einziehen.

