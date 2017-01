Zeitraffer-Video zeigt, wie Peking in nur 20 Minuten im Smog versinkt

Chas Pope, ein in Peking arbeitender Brite, filmte aus seinem Bürofenster, wie sich der giftige Nebel über die Stadt legt. In nur 20 Minuten kommt er bis direkt an sein Fenster, eine Szene, wie aus einem Film. Die Aufnahme machte er ganze einfach mit der Zeitraffer-Funktion seines Smartphones und dauert 13 Sekunden. Seit 13 Jahren arbeitet Pope im selben Gebäude, doch so einen dichten Smog hätte er noch nie gesehen.

Chinas vierfarbiges Notwarnsystem für schwere Wetterbedingungen reicht von blau über gelb und orange bis zu rot, der akutesten Stufe. Genau diese hat China vergangenen Mittwoch landesweit ausgerufen – das ersten Mal wegen Luftverschmutzung durch Smog.

Der ist derzeit so stark, dass er das alltäglich Leben vieler Bewohner in mehr als 20 Städten beeinflusst. Die nationale Wetterwarte warnte bereits einen Tag davor, dass die Sicht in wenigen Stunden auf unter 50 Meter fallen könnte. Mehrere Autobahnen um Peking und damit wichtige Verbindungsrouten zu anderen Städten mussten daher geschlossen werden. Der Flughafen Peking-Nanyuan strich fast 50 Flüge. Die Provinz Henan in Zentralchina ließ alle Kindergärten und Grundschulen für einen Tag schließen. In der benachbarten Provinz Shandong wurden bis Mittag sogar 155 Flüge von der Hauptstadt Jinan gestrichen, umgeleitet oder verspätet.

Der Smog soll bis kommende Woche bleiben, bis er von einer Kaltfront vertrieben wird. Die konzentrierten Schadstoffe in Smog kommen mit einer Reihe an langfristig gesundheitsschädlichen Wirkungen, vor allem Atemwegserkrankungen und Lungenkrebs. Weltweit verursacht Luftverschmutzung mehr als drei Millionen frühzeitige Tode, fast 1,4 Millionen davon in China.