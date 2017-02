Das sind die schlimmsten Sexerlebnisse der ze.tt-Community

13.02.17, 20:21 Uhr

Mit dem Wissen, dass es bestimmt noch peinlicher und/oder schlimmer geht: In der Datingphase mit meinem Exfreund habe ich ihn dazu bekommen, dass wir miteinander kochen. Fand er eigentlich blöd, aber gerade am Anfang eines Kennenlernens, möchte man dem anderen ja besonders gut gefallen. Wir haben also gekocht – irgendwas mit Chili. Er schneidet die Chili und wäscht sich die Hände scheinbar nicht ganz so gut. Zwei Stunden später im Bett – seine Hand in meinem Schritt und ein höllisches Brennen. Das Fatale an der Sache, ganz abgesehen von dem echt immensen Schmerz, ich war zu dem Zeitpunkt auf Heimatbesuch bei meinen Eltern, die mich dann zu einem Arzt fahren mussten, weil wir erstens während des Kochens getrunken hatten und zweitens keine Öffis existierten. Ende der Geschichte: meine Mama, ich und eine Tube Salbe für irgendwas, das aussah wie Verbrennungen an meiner Mumu, im Auto begleitet von einem MEHR als unangenehmen Schweigen. Sie sah aus, als hätte sie mich gerne ausgelacht – hat sie aber nicht. Danke, Mama.

13.02.17, 21:44 Uhr

Nichts ist peinlich, Mensch muss nur drüber lachen können. Aus dem Bett zu fallen macht Sex gleich viel lustiger. 13.02.17, 21:59 Uhr

Beim Sex habe ich ihr Liebeskugeln anal eingeführt – war mein erstes Mal, hab daher aus Versehen die Rückholschnur mitversenkt. Sie ist dann auf die Toilette und es hat fast eine Stunde gebraucht, um sie rauszubekommen. Und ich lag währenddessen in der fremden Wohnung und sah mich schon in der Notaufnahme sitzen. Es war unser erstes Date, wir kannten uns über Tinder. Haben uns danach nie wieder gesehen.