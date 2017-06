Deutschland rätselt über die CDU: Was ist #fedidwgugl und wenn ja, wie viele?

Wenn du „fedidwgugl“ hörst, woran musst du denken?

A. Eine süddeutsche Variante des Guglhupfs

B. Donald Trump betrunken bei Twitter

C. Das letzte Wort einer ertrinkenden Person

D. Der Twitterhashtag, mit dem die CDU Wahlkampf machen will

Unsere Hauptbotschaft, der sogenannte Claim wird sein: „Für

ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben“. #fedidwgugl pic.twitter.com/owh6XFUKJN — CDU Deutschlands (@CDU) June 22, 2017

Herzlichen Glückwunsch, du hast Recht, es ist Antwort D. Unter #fedidwgugl findest du künftig spannende News zum Wahlkampf der CDU. Wir stellen uns das ungefähr so vor: Ein Foto von Angela Merkel, die vor Dingen rumsteht. Ein Foto von Merkel, wie sie Hände schüttelt. Ein Foto von Merkel, wie sie Dinge begutachtet. Und so fort. Vielleicht ab und zu mit nem kecken Spruch drauf. Etwas wie „Alternativlosigkeit“. Positiv. Emotionalisierend. Engaging.

Aber das nur eine Vermutung. Das offizielle Wahlprogramm der CDU wird am 3. Juli vorgestellt, geleakt ist bisher nur die Hauptbotschaft, die es transportieren soll: „Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben.“ #fedidwgugl eben. Tausendmal kreativer als den idiotischen Hashtag, den die SPD sich hat einfallen lassen. #schulzzug? Wer außer Deutsche-Bahn-Mitararbeiter*innen kann sich damit schon identifizieren? #fedidwgugl hingegen lässt Platz für feucht-konservative Träume: Klingt #fedidwgugl nicht ein bisschen nach dem Geräusch von Flugzeugen, die Menschen nach Afghanistan abschieben? Nach dem ausschließlich heterosexuellen Schmatzen zweier sich küssender Menschen im Standesamt? Nach dem Klimpern von Geld in den Kassen derer, die eh schon Geld haben?

Das Internet rastete nach der Verkündung jedenfalls komplett aus. Unter anderem folgende Gemeinheiten musste sich das arme Social-Media-Team über sich ergehen lassen:

Ich mag den CDU-Hashtag. Erinnert an einen Betrunkenen, der an seiner Online-Suchmaschine verzweifelt: "Ich bin #fedidwgugl." — Martin Hoffmann (@ErzaehlerMartin) June 22, 2017

"Wir brauchen einen Hashtag, der genau so cool ist wie #Schulzzug!"

"Wie wäre es mit #fedidwgugl?"

"Brillant." https://t.co/O6Y2HUYwVG — Carline Mohr (@Mohrenpost) June 22, 2017

Eigentlich kann man den mutmaßlich über 60-jährigen Social-Media-Pros der CDU nur auf die Schulter klopfen: Und wenn der Hashtag für Nicht-CDU-Wählende noch so bescheuert klingen mag, immerhin hat er es in die Twitter Trends geschafft. Er hat meine Chefredakteurin dazu gebracht, mich mit diesem Text zu beauftragen. Man redet über die CDU. Wo ist nochmal der #schulzzug?