Diese 6 Filme bringen dich zum Rebellieren

Twinfruit – Die Dose muss menschlich werden

Quasi-Doku (2015) / 75min / Verfügbar vom 13.01. 16h bis 16.01. 10h / SpiegelTV

Die Kreativen der Agentur um Lutz Wolf (Ben Rodrian) entwickeln eine Kampagne, die den deutschen Werbefilm für immer verändern wird. So frisch, knackig und tief menschlich wurden Dosenfrüchte nie zuvor inszeniert. Werber*innen wissen: Auf die Idee kommt es an. Die Idee muss fliegen. Eine Mockumentary, die einen satirischen Blick hinter die Kulissen der Werbebranche wirft.

Phoenix

Spielfilm (2014) / 92min / Verfügbar bis 18.01. / Arte

Deutschland nach dem Krieg: Schwer verletzt hat Nelly (Nina Hoss) das Konzentrationslager überlebt und trifft nach einer Gesichtsoperation auf ihren Mann Johnny (Ronald Zehrfeld). Doch der erkennt sie nicht wieder und engagiert sie schließlich sogar als Doppelgängerin seiner tot geglaubten Frau, um so an das Familienerbe zu gelangen.

Wer wenn nicht wir

Spielfilm (2011) / 117min / Verfügbar bis 16.01. / ARD

In den frühen 1960ern lernen sich Bernward Vesper (August Diehl) und Gudrun Ensslin (Lena Lauzemis) kennen. Es soll der Beginn einer extremen Liebesgeschichte sein. Gemeinsam brechen sie auf, um die Welt zu erobern. Doch keine zehn Jahre später verliert sich Bernward auf Drogentrips im Wahnsinn und Gudrun katapultiert sich in den bewaffneten Untergrund. Ein Zurück gibt es nicht mehr.

3 Zimmer/Küche/Bad

Spielfilm (2013) / 111min / Verfügbar bis 21.01. / ARD

Philipp (Jacob Matschenz) will Fotografie studieren. Wiebke (Katharina Spiering) will eine Beziehung. Jessica (Alice Dwyer) will Veränderung, Maria (Aylin Tezel) das Gegenteil. Swantje (Amelie Kiefer) will die Wahrheit wissen und Thomas (Robert Gwisdek) will nichts. Alle sind sie miteinander befreundet. Und alle müssen sie umziehen. Immer wieder und quer durch Deutschland.

Numb – Leicht daneben

Spielfilm (2007) / 90min / Dauerhaft verfügbar / Viewster

Als Hudson (Matthew Perry) mit einem Mal das Gefühl hat, seinen eigenen Körper und Verstand nur noch als Außenstehender betrachten zu können, beschließt er, sich professionelle Hilfe zu holen. Doch das Medikament, das ihm verschrieben wird, hat eklatante Nebenwirkungen. Um aber seiner Traumfrau Sarah (Lynn Collins) zu gefallen, versucht er sich dennoch ganz normal zu verhalten und auf diese Weise bald auch wieder ganz normal zu werden.

Drift – Besiege die Welle

Spielfilm (2013) / 110min / Verfügbar bis 17.01. / Ab 20h / ServusTV

Andy (Myles Pollard), JB (Sam Worthington) und Jimmy (Xavier Samuel) leben in den 1970ern in Australien. Das Trio verbindet vor allem eine Leidenschaft: surfen. Diese Gemeinsamkeit wollen sie zur Berufung machen und so gründen sie ein Unternehmen, das ganz und gar den Surfer-Lifestyle widerspiegelt. Alles läuft wie geschmiert, bis ihnen die Verbrecherszene beginnt das Leben richtig schwer zu machen.

