Diese 6 Filme sind heißer als dein nächstes Date

Mommy

Spielfilm (2014) / 131 min / Regie: Xavier Dolan / Verfügbar bis 20. Mai / Arte

Steve (Antoine Oliver Pilon) hat bereits eine Reihe von Heimen für schwer erziehbare Kinder durchlaufen, als er zurück zu seiner Mutter Diane (Anne Dorval) kommt, weil niemand sonst mit ihm fertig wird. Seine Hass- und Liebesausbrüche stellen Diane auf eine harte Probe. Doch dann bekommt sie unverhofft Hilfe von ihrer Nachbarin (Suzanne Clément), der es gelingt, eine Balance in der Mutter-Sohn-Beziehung zu schaffen.

Vater und Sohn

Spielfilm (2013) / 115 min / Regie: Hirokazu Koreeda / Verfügbar bis 22. Mai / Arte

Ryota (Fukuyama Masaharu) und Midori (Ono Machiko) müssen sich entscheiden. Das Paar hat erfahren, dass ihr sechsjähriger Sohn nicht ihr eigenes Kind ist, da er im Krankenhaus nach der Geburt vertauscht wurde. Nun steht die Frage im Raum: Sollten sie ihn nach den schon so vielen gemeinsam verbrachten Jahren dennoch gegen den anderen auswechseln?

Wie zwischen Himmel und Erde

Spielfilm (2012) / 92 min / Regie: Maria Blumencron / Verfügbar bis 25. Mai / Arte

Medizinstudentin Johanna (Hannah Herzsprung) will mehr von der Welt sehen. Sie will Menschen kennenlernen und wandern – am besten bis auf den Gipfel des Himalayas. Also begibt sie sich nach Tibet. Doch dort wird sie mit Situationen konfrontiert, die sie komplett erschüttern und ihre Reise in eine Richtung treiben, die sich nicht vorhersehen konnte.

Breathe In – Eine unmögliche Liebe

Spielfilm (2013) / 94 min / Regie: Drake Doremus / Dauerhaft verfügbar / Netzkino

Nach einem gescheiterten Suizidversuch muss Charleen (Jasna Fritzi Bauer) zur Therapie. Darauf hat sie eigentlich keine Lust – wie auch sonst auf nichts. Aber dann trifft sie im Wartezimmer auf Klassenstreber Linus (Sandro Lohmann). Und bald ist es die Zeit mit ihm, die ihr so viel mehr hilft als jede Therapiesitzung.

Hindafing – Crystal Meth in Bayern (Staffel 1)

Unterhaltung (2017) / 6 Folgen, je 45 min / Regie: Boris Kunz / Verfügbar bis 6. Juni / ARD

Für Bürgermeister Alfons Zischl (Maximilian Brückner) läuft es schlecht. Er will mit dem Bau eines Einkaufszentrums seine Gemeinde Hindafing aufpeppen, die soll aber laut Landespolitik lieber erst mal 50 Geflüchtete aufnehmen. Und die Bewohner selbst haben so ihre Probleme mit ihrer Kirchentreue auf der einen und der Drogensucht auf der anderen Seite.

Joschka und Herr Fischer

Doku (2011) / 119 min / Regie: Pepe Danquart / Verfügbar bis 15. Mai / ARD

Mithilfe von Interviews und Archivmaterial werfen wir mal einen genaueren Blick auf das bewegte Leben des früheren 68er-Aktivisten, Außenministers und Turnschuhfans Joschka Fischer.

