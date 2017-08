Diese Filme erinnern daran, wie wichtig Freundschaften in harten Zeiten sind

Schmetterling und Taucherglocke

Film / dauerhaft verfügbar / Watchbox

Elle-Chefredakteur Jean-Dominique Bauby (Mathieu Amalric) erleidet einen Hirnschlag und kann plötzlich nur noch sein linkes Auge bewegen, der restliche Körper ist gelähmt. Nun diktiert er allein mithilfe eines Augenblinzelns seine Memoiren und lässt sein Leben Revue passieren.

Schoßgebete

Film / verfügbar bis 7.8. / ARD

Roman-Verfilmung nach Charlotte Roche: Elizabeth (Lavinia Wilson) hat einen tollen Mann (Jürgen Vogel), eine brave Tochter, ein großes Haus – und unzählige Neurosen. Zum Glück hat sie auch eine verständnisvolle Psychologin, die beständig mit Elizabeth über ihre Verluste spricht.

Die letzten Männer von Aleppo

Doku / verfügbar bis 31.10. / ARD

Khaled, Mahmoud und Subhi gehören zu denen, die nach Anschlägen im syrischen Aleppo als Erste zur Unglücksstelle eilen, um Menschenleben zu retten. Fast zwei Jahre lang begleiten wir die Weißhelme bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Die Doku zeigt die Angst, den Tod und die tägliche Bedrohung in den Straßen der Stadt.

Homevideo

Film / verfügbar vom 4.8. 16 Uhr bis 7.8. 10 Uhr / SpiegelTV

Jakob (Jonas Nay) hat mit der Trennung seiner Eltern, aber auch mit der Pubertät zu kämpfen. Doch so richtig schlimm wird es erst, als ein von ihm selbst gedrehtes, intimes Video ins Netz gelangt. Von nun an wird er in der Schule rund um die Uhr gemobbt.

Looping

Film / verfügbar bis 7.8. / ARD

Obwohl Leila (Jella Haase), Frenja (Lana Cooper) und Ann (Marie-Lou Sellem) komplett unterschiedlich sind, fühlen sie sich zueinander hingezogen. Sie teilen in der psychatrischen Klinik ein Zimmer und kommen sie sich so schnell näher. Miteinander fühlen sie sich erstmalig in ihrem Leben anerkannt und aufgehoben. Doch die gemeinsame Zeit ist nur begrenzt.

Im Knast (Staffel 1 & 2)

Serie / verfügbar bis 6.9. / ZDF

Geschlossener Vollzug, ein absurder Mikrokosmos. Drei Inhaftierte (Denis Moschitto, Manuel Rubey, Tristan Seith) und ihre Psychologin (Marleen Lohse) liefern sich hier einen aberwitzigen Schlagabtausch.

