Diese Filme reißen dich aus deinem lahmen Alltagstrott

The Cake Eaters

Spielfilm (2007) / 83min / Regie: Mary Stuart Masterson / Dauerhaft verfügbar / Clipfish

Nach einer gescheiterten Musikerkarriere kehrt Guy (Jayce Bartok) in seine Heimatstadt zurück. Da ist einiges los: Nach dem Tod der Mutter hat sein Vater (Bruce Dern) eine neue Freundin. Deren Enkeltochter (Kristen Stewart) hat es Guys Bruder (Aaron Stanford) mächtig angetan. Bei so viel Geknister will es auch Guy wieder mit der Liebe versuchen – und so klopft er bei seiner Exverlobten (Miriam Shor) an. Ob das gut geht?

Wüstenblume

Spielfilm (2009) / 117min / Regie: Sherry Hormann / Verfügbar bis 29. April / Ab 20 Uhr / ARD

Als die somalische Nomadin Waris (Soraya Omar-Scego) von dem berühmten Modefotografen Terry Donaldson (Timothy Spall) entdeckt wird, wischt sie noch in einem Imbiss den Boden. Aber danach ändert sich alles: Sie wird zum Shootingstar und läuft als Model über Laufstege auf der ganzen Welt. Doch niemand ahnt, dass sich hinter ihrem märchenhaften Aufstieg ein erschütterndes Schicksal verbirgt – eines, das sie mit vielen afrikanischen Frauen teilt.

Eine Hochzeit und andere Hindernisse

Spielfilm (2013) / 96min / Regie: Danièle Thompson / Verfügbar bis 24. April / ServusTV

Die zwei Brüder Roni (Kad Merad) und Zef (Eric Elmosnino) könnten unterschiedlicher nicht sein. Erst die Hochzeit von Ronis Tochter bringt die ganze Familie wieder enger zusammen. Doch anstatt glücklich miteinander zu feiern, gibt es gleich wieder jede Menge neues Konfliktpotenzial.

Revolver

Spielfilm (2005) / 111min / Regie: Guy Ritchie / Verfügbar bis 26. April / Tele5

Jake (Jason Statham) ist ein Spieler, der einfach immer gewinnt. Das wird genau dann ein Problem, als er gegen den Mafiaboss und Casinobesitzer Dorothy Macha (Ray Liotta) antreten und dabei verlieren soll. Denn Jake sieht das gar nicht ein – und landet auf Machas Abschussliste. Als ein Profikiller (Mark Strong) auf ihn angesetzt wird, sieht es wirklich schlecht für Jake aus.

Hauptsache verliebt

Spielfilm (2007) / 97min / Regie: Amy Heckerling / Verfügbar bis 24. April / TVNOW

Fernsehproduzentin Rosie (Michelle Pfeiffer) steckt in einer Krise: Nach ihrer Scheidung hat sie das Sorgerecht für die 14-jährige Tochter (Saoirse Ronan) bekommen, doch die Erziehung gestaltet sich als äußerst kompliziert. Auch beruflich steht es nicht zum Besten, denn ihre Seifenoper hat miserable Einschaltquoten. Aber dann lernt sie den jungen Schauspieler Adam (Paul Rudd) kennen und beginnt, endlich wieder Mut zu fassen. Nur der Altersunterschied zwischen den beiden wird ein größeres Problem.

Loft – Tödliche Affären

Spielfilm (2008) / 118min / Regie: Erik Van Looy / Verfügbar bis 26. April / Tele5

Fünf befreundete Männer (unter anderem Matthias Schoenaerts), alle liiert, teilen ein Geheimnis: Jeder von ihnen besitzt den Schlüssel zu einem Loft, in dem sie unbemerkt ihren Seitensprüngen nachgehen können. Bis plötzlich eine Leiche im Liebesnest liegt. Wer von ihnen war es? Oder weiß noch jemand von der Wohnung?

