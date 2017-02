Diese Filme sind besser als die Berlinale

The Broken Circle

Spielfilm (2012) / 106min / Verfügbar bis 13.02. / Arte

Die Ehe von Tätowiererin Elise (Veerle Baetens) und Musiker Didier (Johan Heldenbergh) läuft bestens. Als ihre Tochter geboren wird, ist ihr Glück perfekt. Doch als das Mädchen ernsthaft erkrankt, gerät ihre Welt aus den Fugen und all die Wendepunkte ihrer intensiven Beziehung ziehen an ihnen vorbei.

Robot & Frank

Spielfilm (2012) / 85min / Verfügbar bis 13.02. / ServusTV

Frank (Frank Langella) ist gar nicht begeistert, als ihm sein Sohn einen Haushaltsroboter zur Seite stellt. Der Ex-Langfinger will partout nichts mit dem leblosen Etwas zu tun haben. Aber bald schon ist er auf dessen Hilfe als Komplizen angewiesen: Es soll in die Bibliothek eingebrochen und ein wertvolles Buch gestohlen werden.

Prozac Nation

Spielfilm (2011) / 91min / Dauerhaft verfügbar / YouTube (Netzkino)

Elizabeth (Christina Ricci) ist klug und ehrgeizig. Doch die Scheidung ihrer Eltern und der ständige Streit mit der Mutter zerren an ihren Nerven. Erst versucht sie es mit Drogen, dann lässt sie sich vom Psychiater Prozac verschreiben. Mit dem Mittel beginnt ein Teufelskreis aus Selbstbetäubung, Realitätsflucht und Zerstörung.

Härte

Spielfilm (2015) / 89min / Verfügbar bis 13.02. / Arte

Rosa von Praunheim zeigt die Lebensgeschichte des Karateweltmeisters Andreas Marquardt, der zum brutalen Zuhälter wurde, acht Jahre im Gefängnis verbüßte, in einer Therapie den jahrelangen Missbrauch durch seine Mutter aufarbeitete und mittlerweile Kampfsportlehrer ist.

Somersault – Wie Parfum in der Luft

Spielfilm (2004) / 103min / Dauerhaft verfügbar / YouTube (Netzkino)

Nach einer heftigen Auseinandersetzung mit ihrer Mutter verlässt Heidi (Abbie Cornish) Hals über Kopf ihr Zuhause. Es treibt sie in ein Skigebiet südlich der australischen Hauptstadt, wo sie dank der neuen Bekanntschaften langsam hinter die wahre Bedeutung von Familie, Freundschaft und Liebe kommt.

Gerhard Richter Painting

Doku (2011) / 97min / Verfügbar bis 13.02. / ARD

Einmalige Einblicke: 2009 öffnete der 1932 in Dresden geborene Maler, Bildhauer und Fotograf Gerhard Richter der Filmemacherin Corinna Belz sein Atelier, während er an einer Serie großformatiger abstrakter Bilder arbeitete. Ein Film über den Künstler in seinem Element.

