Diese Filmhighlights kann man immer wieder gucken!

Top of the Lake (Staffel 1)

Film / Verfügbar bis 12.12. / Arte

Robin Griffin (Elisabeth Moss) ist Spezialistin für Sexualdelikte. Ihr neuester Fall führt sie nach Neuseeland, wo die zwölfjährige Tui (Jacqueline Joe) spurlos verschwunden ist, kurz nachdem sie versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Zu dem Zeitpunkt ist das Mädchen bereits im fünften Monat schwanger. Staffel 2 erscheint vom 07. bis 21. Dezember online.

Jetzt angucken

Toast

Film / Dauerhaft verfügbar / Netzkino

Biopic über den Kochbuchautor Nigel Slater: Nachdem Nigels (Freddie Highmore) Mutter verstorben ist und sein Vater (Ken Scott) wenig mit ihm anfangen kann, bleibt dem 15-Jährigen nur noch das Kochen. Mit seiner Leidenschaft möchte er die Liebe und Aufmerksamkeit seines Dads für sich gewinnen – doch damit ist er nicht allein. Seine Konkurrenz: Joan (Helena Bonham Carter), die neue Frau an der Seite seines Vaters.

Jetzt angucken

Happythankyoumoreplease

Film / Dauerhaft verfügbar / Watch Now

Sam (Josh Radnor) lebt in New York und arbeitet dort als Autor. Sein leichtes Leben wird durcheinandergewirbelt, als er mit einem Mal auf einen kleinen Jungen (Michael Algieri) aufpassen muss und aus einem One-Night-Stand (mit Kate Mara) mehr zu werden droht. Das ist definitiv zu viel für den verantwortungsscheuen Mitzwanziger.

Jetzt angucken

Wimbledon – Spiel, Satz und Liebe

Film / Verfügbar bis 11.12. / ServusTV

In Wimbledon lernen sich die Tennisprofis Peter (Paul Bettany) und Lizzie (Kirsten Dunst) kennen und lieben. Er lebte bisher nur noch vom Ruhm vergangener Tage, doch als er mit ihr anbandelt, lässt ihn das zu neuer Höchstform auflaufen. Sie hingegen war bis dahin auf dem Weg zum Star von morgen. Nur tut die Romanze ihrem Spiel weniger gut. Lizzies Vater und Trainer (Sam Neill) sieht sich gezwungen, einzuschreiten.

Jetzt angucken

Helle Nächte

Film / Verfügbar bis 17.12. / ArteKino Festival

Eine komplizierte Vater-Sohn-Beziehung: Obwohl Michael (Georg Friedrich) bisher kaum Kontakt zu seinem 14-jährigen Sohn Luis (Tristan Göbel) hatte, unternimmt er mit ihm einen Roadtrip Richtung Norwegen. Der Grund: Dort hat Michaels kürzlich verstorbener Vater zuletzt gewohnt.

Jetzt angucken

Liebe um jeden Preis

Film / Verfügbar bis 14.12 / ServusTV

Irène (Audrey Tatou) ist auf der Suche nach einem wohlhabenden Mann, der ihr einen luxuriösen Lifestyle ermöglicht. Durch ein Missverständnis hält sie Barkeeper Jean (Gad Elmaleh) für eine gute Partie und verbringt mit ihm die Nacht. Als sie am nächsten Morgen den Fehler bemerkt, lässt sie Jean sofort fallen. Aber der will nicht so schnell locker lassen.

Jetzt angucken

Happy Streaming!

Auf Shelfd.com teilen wir täglich die Highlights aus den Mediatheken. Und jeden Freitag stellen wir dir die besten neuen Filme, Dokus und Serien hier auf ze.tt vor. Unsere Tipps kannst du übrigens auch als wöchentlichen Newsletter abonnieren.