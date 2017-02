Diese Illustrationen zeigen, woran du erkennst, dass du verliebt bist

Pratchaya Mahapauraya alias Sundae Kids aus Bangkok verarbeitet in ihren Zeichnungen die Höhen und Tiefen der Liebe. Am besten sind ihre Comics, wenn sie in wenigen Worten die schönen Momente des Verliebtseins einfängt.

[Außerdem auf ze.tt: Dieser Comic zeigt 5 Momente, die jeder Single kennt]

Wer sich gerade fragt, ob es wirklich Liebe ist oder die aktuelle Affäre nur von kurzer Dauer sein wird, der kann sich an diesen Illustrationen orientieren. Du weißt, dass du wirklich verliebt bist …

… wenn du ständig einen Grund zum Küssen suchst.

A photo posted by SUNDAE KIDS (@sundaekids) on Oct 11, 2016 at 7:04am PDT

… wenn dein Schwarm anziehen kann, was er*sie will und trotzdem umwerfend aussieht.

A photo posted by SUNDAE KIDS (@sundaekids) on Oct 5, 2016 at 6:35am PDT

… wenn dein leerer Magen keine Rolle mehr spielt.

A photo posted by SUNDAE KIDS (@sundaekids) on Sep 27, 2016 at 8:45am PDT

… wenn du keine Fehler in deinem*deiner Partner*in findest.

A photo posted by SUNDAE KIDS (@sundaekids) on Oct 7, 2016 at 3:38am PDT

… wenn dich selbst der galaktischste aller Ausblicke völlig kalt lässt.

A photo posted by SUNDAE KIDS (@sundaekids) on Aug 30, 2016 at 8:05am PDT

… wenn du dich nach einer gemeinsamen Nacht nur mühsam anziehen kannst, weil du eigentlich gar nicht mehr weg willst.

A photo posted by SUNDAE KIDS (@sundaekids) on Jan 5, 2017 at 5:15am PST

… wenn du dich bei deinem Gegenüber zuhause fühlst.