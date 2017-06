Diese Männer stellen seit 35 Jahren dasselbe Foto nach

Was passiert, wenn fünf Freunde aus Santa Barbara in Kalifornien alle fünf Jahre gemeinsam Urlaub machen und es dokumentieren? Richtig: Eine schöne Fotoserie, die den Alterungsprozess des männlichen Homo Sapiens zeigt. Seit 1982 fahren John Wardlaw, Mark Rumer, Dallas Burney, John Molony und John Dickson (von links nach rechts) fünfjährlich an denselben See, bleiben in derselben Hütte, sitzen auf derselben Bank – und sie schießen dasselbe Gruppenfoto. Damals waren sie 19 Jahre alt, heute sind sie 53. Vergangenen Samstag schossen sie das achte Foto für ihr Five Year Photo Project.

Dafür orientieren sie sich so weit es geht am 35 Jahre alten Originalfoto. Auf dem hält Mark Rumer einen Hut auf den Knien, und John Molony ein recht seltsames Einwegglas stolz in den Händen. Darin befindet sicht: Eine lebendige Kakerlake, ein Foto des Schauspielers Robert Young, „um der Kakerlake Gesellschaft zu leisten“, und ein Karamellbonbon, das als Kakerlakenfutter dienen sollte. Die Posen stellten die Jungs auf jedem Foto nach, naturgemäß ohne den Inhalt des Einwegglases.

1982

1987

1992

1997

2002

2007

2012

2017