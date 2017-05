Diese Menschen hören die Kelly Family und stehen dazu

Drei ausverkaufte Konzerte, und das nach 18 Jahren Pause. Am vergangenen Wochenende trat die Kelly Family zum Comeback in den Westfalenhallen an. Dort hatte die Familien-Band vor 23 Jahren ihren Durchbruch geschafft. Wer die Fans begutachtet, dem fällt eines auf: Wer damals dabei war, ist wahrscheinlich auch heute noch dabei, um nach so langer Zeit immer noch Angelo, Kathy, Patricia, Jimmy, Joey und dem Rest der Familie zu zujubeln. Um einen Einblick in die vielfältige und ehrliche Fankultur zu bekommen, die die Kellys schon so lange begleitet, haben wir einige der 17.000 Besucher*innen porträtiert.