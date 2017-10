Diese sechs Filme holen dich aus dem ersten Semesterblues

360 – Jede Begegnung hat Folgen

Film / Dauerhaft verfügbar / Watchbox

Ein Mann (Jude Law) beschließt während einer Geschäftsreise nicht fremdzugehen und muss trotzdem mit Konsequenzen rechnen. Seine Frau (Rachel Weisz) hat bereits eine Affäre mit einem Fotografen (Juliano Cazarré). Dessen Freundin (Maria Flor) wiederum weiß von der Untreue, will ihn verlassen und wegfliegen. Am Flughafen wird sie erst in ein Gespräch mit einem älteren Herren (Anthony Hopkins) verwickelt und dann lässt sie sich auf ein Date mit jemanden ein, von dem sie nicht ahnt, dass es sich bei ihm (Ben Foster) um einen verurteilten Sexualstraftäter handelt.

Stella – Skinny Love

Film / Verfügbar bis 25. Oktober / Arte

Stella (Rebecka Josephson) hat sich in den älteren Eiskunstlauftrainer ihrer Schwester Katja (Amy Deasismont) verliebt. Deshalb möchte sie nun ebenfalls auf dem Eis Pirouetten drehen. Aber es will sich kein richtiger Erfolg einstellen. Muss sie mehr abnehmen? Und auch Katja hat mit körperlichen Problemen zu kämpfen. Es bleibt die Frage: Decken oder helfen sich die zwei lieber gegenseitig?

Lawless – Die Gesetzlosen

Doku / Verfügbar bis 25. Oktober / Tele5

Eine US-Kleinstadt in den 1930ern: Jack (Shia LaBeouf) hat mit seinen Brüdern (Tom Hardy, Jason Clarke) dank einer illegalen Schnapsbrennerei und Alkoholschmuggel ein gutes Leben. Doch dann kommen ihnen ein ehrgeiziger Bundesagent sowie ein Gangsterboss auf die Schliche. Aus dem friedlichen Miteinander wird Krieg. Das Drehbuch zum Drama stammt von Nick Cave.

Schändung

Film / Verfügbar bis 23. Oktober / ZDF

Das dänische Ermittler-Duo Carl (Nikolaj Lie Kaas) und Assad (Fares Fares) beschäftigt sich bei ihrem zweiten gemeinsamen Fall mit einem Doppelmord, der 20 Jahre zuvor geschah und zweifelhafterweise als aufgeklärt galt. Basierend auf der Romanvorlage von Jussi Adler-Olsen.

Der ganz große Traum

Film / Verfügbar bis 22. Oktober / WDR

Deutschland 1874: Konrad Koch (Daniel Brühl) fängt am Braunschweiger Gymnasium als Englischlehrer an. Dort sind Gehorsam und Disziplin die obersten Tugenden. Doch schon vom ersten Tag an sorgt der neue Lehrer mit seinen eigenwilligen Methoden für Irritation. So weckt er das Interesse der Schüler an englischer Sprache durch eine britische, in Deutschland bis dahin ziemlich unbekannte Sportart: Fußball. Den konservativen Eltern und Lehrern ist das ein Dorn im Auge.

Schuld nach Ferdinand von Schirach (Staffel 2)

Serie / Verfügbar bis 15. Dezember / ZDF

Strafverteidiger Friedrich Kronberg (Moritz Bleibtreu) bekommt es mit vier neuen Fällen zu tun. Sie alle zeigen, dass Rechtsprechung und Gerechtigkeit zwei Paar Schuhe sind. Mit dabei: Ruby O. Fee, Louis Hofmann, Jürgen Vogel, Lars Eidinger und Iris Berben.

