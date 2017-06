Diese sechs Filme werden dein Herz berühren

Die letzten Männer von Aleppo

Doku (2017) / 89 min / Regie: Feras Fayyad, Steen Johannessen / Verfügbar bis 13. Juni / Arte

Khaled, Mahmoud und Subhi gehören zu denen, die nach Anschlägen im syrischen Aleppo als erste zur Unglücksstelle eilen, um Menschenleben zu retten. Fast zwei Jahre lang begleiten wir die Weißhelme bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Die Doku zeigt die Angst, den Tod und die tägliche Bedrohung in den Straßen der Stadt.

Jetzt angucken

Die Klavierspielerin

Spielfilm (2001) / 125 min / Regie: Michael Haneke / Verfügbar bis 19. Juni / Arte

Mit Anfang 40 wohnt die Wiener Klavierlehrerin Erika (Isabelle Huppert) immer noch bei ihrer tyrannischen Mutter (Annie Girardot). Ihre unterdrückte Sexualität lebt sie in Streifzügen durch Peepshows und Pornokinos aus. Doch dann wird sie von einem ihrer Schüler verführt.

Jetzt angucken

Victoria

Spielfilm (2015) / 129 min / Regie: Sebastian Schipper / Verfügbar bis 11. Juni / ARD

Mitten in der Nacht trifft Victoria (Laia Costa) in Berlin auf Sonne (Frederick Lau), Boxer (Franz Rogowski), Blinker (Burak Yigit) und Fuß (Max Mauff). Zusammen ziehen sie um die Häuser und dabei funkt es zwischen der Spanierin und Sonne. Nur unterbrechen die anderen den Flirt, denn sie haben noch ein krummes Ding geplant. So richtig kommt Victoria dennoch nicht von den Jungs los – und so entwickelt sich die romantische Nacht bald zum Albtraum.

Jetzt angucken

Big Fish

Spielfilm (2004) / 120 min / Regie: Tim Burton / Verfügbar bis 17. Juni / ServusTV

Als Edward Bloom (Albert Finney) im Sterben liegt, unternimmt sein Sohn Will (Billy Crudup) einen letzten Versuch herauszufinden, wer sein Vater wirklich ist. Denn zeitlebens hat der Fantastereien erzählt. Er hätte als junger Mann (nun Ewan McGregor) mit einem Riesen die Heimat verlassen, in einem magischen Wald gegen Fabelwesen gekämpft und den Zweiten Weltkrieg im Alleingang gewonnen. Will rekapituliert die bizarren Geschichten, um endlich Spuren von Realität in den Lügenkonstrukten zu entdecken.

Jetzt angucken

Honeymoon in Vegas

Spielfilm (1992) / 92 min / Regie: Andrew Bergman / Verfügbar bis 12. Juni / ServusTV

Privatdetektiv Jack (Nicolas Cage) steht kurz vorm Ringetausch mit Betsy (Sarah Jessica Parker). Um seine Spielschulden zu begleichen, willigt er ein, dass sie mit dem reichen Tommy (James Caan) ein Wochenende auf Hawaii verbringt. Ein großer Fehler, denn der schnappt ihm die Braut weg und will sie in Las Vegas ehelichen. Zum Glück kommt Jack eine Idee, wie er die Hochzeit noch verhindern kann.

Jetzt angucken

Antimarteria

Spielfilm (2017) / 58 min / Regie: Specter Berlin / Dauerhaft verfügbar / YouTube

Ein modernes Märchen in Anlehnung an Marterias Leben und sein neues Album: Der Film steckt voller Metaphern und Referenzen auf Popkultur, die griechische Mythologie und Science Fiction. Mit dabei: Frederick Lau sowie Emilia Schüle.

Jetzt angucken

Lust auf mehr Empfehlungen?

Diese Mediatheken-Tipps kannst du auch als wöchentlichen Newsletter abonnieren oder auf Twitter bekommen.