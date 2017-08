Diese sechs Filme zeigen richtig starke Charaktere

Barbara

Film / Verfügbar bis 28.08. / Arte

Ärztin Babara (Nina Hoss) will raus aus der DDR. Sie stellt einen Ausreiseantrag, wird inhaftiert und dann aus der Hauptstadt in die Kinderchirurgie eines Provinzkrankenhauses verbannt. Dort wartet sie auf ihren Geliebten (Mark Waschke) aus Düsseldorf und eine Fluchtmöglichkeit in den Westen.

Schlafkrankheit

Film / Dauerhaft verfügbar / Netzkino

Zig Jahre leben und arbeiten das Ehepaar Vera (Jenny Schily) und Ebbo Velten (Pierre Bokma) in verschiedenen afrikanischen Ländern. Dann reicht es Vera plötzlich, ihr Job füllt sie nicht mehr aus und sie vermisst Deutschland. Ihr Mann möchte nicht zurück in die Heimat – sein Schlafkrankheitsprojekt nimmt ihn völlig ein. Also reist sie allein ab und Ebbo, nun gänzlich für sich, entwickelt sich immer mehr zu einem verlorenen, destruktiven Menschen.

Eine Taube sitzt auf einem Zweig und denkt über das Leben nach

Film / Verfügbar bis 30.08. / Arte

Sam (Nils Westblom) und Jonathan (Holger Andersson) verkaufen Scherzartikel. Nur haben sie damit kaum Erfolg und unglücklich sind sie obendrein auch noch. Während sie von Tür zu Tür ziehen, passieren ständig die skurrilsten Dinge um sie herum.

Die Relativitätstheorie der Liebe

Film / Verfügbar bis 28.08. / MDR

Ist Liebe nun Schicksal oder Zufall? Wir gehen der Frage mithilfe u.a. einer Esoterikerin, einem Gastronom, einem Fahr- sowie einem Tanzlehrer auf den Grund. Episodenfilm mit Katja Riemann und Olli Dittrich.

Cobbler – Der Schuhmagier

Film / Verfügbar bis 29.08. / Tele5

Schuhmacher Max (Adam Sandler) ist langweilig. Seit Generationen widmet sich seine Familie schon der Schusterei. Als ihm jedoch ein magisches Erbstück in die Hände fällt, ändert sich auf einmal alles. Schlüpft er in die Schuhe, die er mit der alten Nähmaschine repariert, so taucht er sofort in die Leben seiner Kunden ein.

Violet & Daisy

Film / Verfügbar bis 30.08. / Tele5

Violet (Alexis Bledel) und Daisy (Saoirse Ronan) sind Auftragskillerinnen. Bisher fiel ihnen der Job leicht, aber ihr nächstes Opfer (James Gandolfini) bereitet ihnen Kopfzerbrechen. Warum verhält er sich so gar nicht normal? Den Freundinnen kommen Zweifel.

