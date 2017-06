Diese sechs Filme sind nichts für Sensibelchen

The IT Crowd (Staffel 1-4)

Serie / Dauerhaft verfügbar / Funk

Roy (Chris O’Dowd) und Moss (Richard Ayoade) sind zwei echte Geeks, die den IT-Support einer aufstrebenden Firma bilden. Als ihnen eine neue Chefin (Katherine Parkinson) vor die Nase gesetzt wird, fürchten sie um ihr behagliches Büroleben. Und es kommt noch viel schlimmer: Sie hat null Ahnung von Computern!

Spuren

Film / Verfügbar bis 2. Juli / ServusTV

Robyn Davidson (Mia Wasikowska) macht 1975 das scheinbar Unmögliche: Sie wandert 2.700 Kilometer durch die australische Wüste bis an die Küste des Indischen Ozeans. Dabei wird sie nur von einem Hund und vier Kamelen begleitet. Ihr abenteuerlicher Weg wird außerdem etappenweise von einem National Geopraphic-Fotografen (Adam Driver) festgehalten. Nach einer wahren Begebenheit.

Enemy

Film / Verfügbar bis 5. Juli / Tele5

Adam (Jake Gyllenhaal) erscheint das Leben wie ein endloser, nicht greifbarer Traum. Tag um Tag lässt er in Lethargie verstreichen – bis er in einem Film den Schauspieler Anthony entdeckt, der ihm komplett gleicht. Verstört beschließt er den Doppelgänger aufzuspüren. Je tiefer er in Anthonys Welt eindringt, desto mehr verschwimmen die Grenzen zwischen den beiden.

Before Midnight

Film / Verfügbar bis 5. Juli / Arte

Céline (July Delphy) und Jesse (Ethan Hawke) machen mit ihren Kindern Urlaub in Griechenland. Doch statt sich zu erholen, wird dem Ehepaar dort klar, dass ihre Beziehung in eine Krise schlittert. Jesse hat Probleme mit dem Sohn aus erster Ehe und Céline fühlt sich in ihrer Rolle als Mutter unzufrieden. Die Spannungen werden größer und eine Trennung wirkt bald wie der einzige Ausweg.

Das letzte Schweigen

Film / Verfügbar bis 4. Juli / 3sat

Eine Kleinstadt in Aufruhr: Die 13-jährige Sinikka ist verschwunden und die einzige Spur, die es gibt, ist ihr Fahrrad im Kornfeld. An der Stelle fand man vor 23 Jahren bereits ein ermordetes Mädchen. Dieser Umstand lässt die Menschen, die in den früheren Fall involviert waren, sich erneut mit der schmerzhaften Vergangenheit auseinandersetzen. Mit dabei: Wotan Wilke Möhring, Sebastian Blomberg und Burghart Klaußner.

An American Crime

Film / Verfügbar bis 6. Juli / Tele5

Indiana 1965: Die 16-jährige Sylvia (Ellen Page) kommt zu ihrer Pflegemutter Gertrude (Catherine Keener). Aber statt liebevoller Betreuung erwartet sie ein endloses Martyrium an Demütigung und Folter – gebilligt und begangen von Gertrude, ihren Kindern und der Jugend aus der Nachbarschaft. Nach einer wahren Begebenheit.

