Diese süßen Comics zeigen, wie das Leben mit Hund wirklich ist

Since yesterday was @Violet_pug 's birthday, I am reposting this drawing that was inspired by her 💜. Mochi (like Violet) loves going for walks but he gets tired very easily and expects to be carried…He lets me know by sitting without warning. I am walking and when I turn around Mochi is far away sitting in a walk protest… ……………………….. M: Esto es una protesta contra los paseos! No puedes forzarme a caminar cada día! Como ayer fue el cumple de @violet_pug, hoy cuelgo esta viñeta antigua que está inspirada en ella 💜. A Mochi (como a Violet) le encanta salir a pasear pero se cansa muy rápido y pretende que lo lleve en brazos…Me lo hace saber sentándose sin avisar. Yo voy andando tranquilamente y cuando me giro lo veo a 2km sentado en forma de protesta…

