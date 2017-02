Du möchtest etwas an deinem Leben verändern? Dann guck dir diese Filme an

Genug Winterspeck angefuttert! Nimm dir ein Beispiel an den Protagonist*innen dieser Filme und verändere auch mal etwas in deinem Leben.

Frances Ha

Spielfilm (2012) / 83min / Verfügbar bis 07.02. / ServusTV

Noah Baumbachs Generationsporträt in Schwarz-Weiß: Frances (Greta Gerwig) ist 27 Jahre alt, wohnt mit ihrer besten Freundin Sophie (Mickey Sumner) in einer WG in New York und träumt von einer Karriere als Tänzerin. Als sie jedoch ihren Job verliert und Sophie beschließt, aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen, gerät Frances‘ Leben ins Wanken.

Cloud Atlas

Spielfilm (2012) / 158min / Verfügbar bis 30.04. / Ab 20h / ARD

Bildgewaltiges Scifi-Epos von Tom Tykwer und den Wachowski-Geschwistern, in dem die unendlichen Möglichkeiten des Lebens über viele Generationen hinweg thematisiert werden. Mit: Tom Hanks, Halle Berry, Hugh Grant und Hugo Weaving.

Die Unsichtbare

Spielfilm (2011) / 106min / Verfügbar bis 07.02. / Arte

Die Schauspielerin Fine Lorenz (Stine Fischer Christensen) leidet darunter, dass sie auf der Bühne nicht richtig wahrgenommen wird, obwohl sie sich alle Mühe gibt. Als sie dann doch einmal eine Hauptrolle ergattert, lässt sie der exzentrische Regisseur (Ulrich Noethen) durch die Hölle gehen, nur damit sie endlich sichtbarer wird.

Young Adam

Spielfilm (2003) / 98min / Verfügbar bis 07.02. / Ab 22h / ServusTV

Schottland in den 1950ern: Der gescheiterte Schriftsteller Joe (Ewan McGregor) fährt mit den Kahnbesitzern Ella (Tilda Swinton) und Les (Peter Mullan) Kohle ausliefern. Was harmlos anfängt, wird bald ziemlich kompliziert. Denn erst fängt Joe eine Affäre mit Ella an und dann stoßen sie auch noch auf eine Wasserleiche, die für Joe keine Unbekannte war.

Meerjungfrauen küssen besser

Spielfilm (1990) / 106min / Mindestens verfügbar bis 07.02. / ServusTV

Beständigkeit geht anders: Charlotte (Winona Ryder) lebt mit ihrer sexuell sehr freizügigen Mutter (Cher) und ihrer jüngeren Schwester (Christina Ricci) immer wieder an anderen Orten in Amerika. Die 15-Jährige hat nur einen Wunsch: nicht so werden wie ihre Mutter. Dann doch lieber Nonne sein! Aber als sie sich mit einem Mal verliebt, geraten ihre Überzeugungen ins Wanken.

Hannah Arendt

Spielfilm (2012) / 106min / Verfügbar bis 08.02. / Arte

1961 nimmt Hannah Arendt (Barbara Sukowa) den Auftrag an, für The New Yorker vom Eichmann-Prozess zu berichten. Ihre Artikel stoßen auf ein zwiespältiges Echo, weil sie den Nazi Eichmann als Schreibtischtäter bezeichnet, der nur seine Befehle bestmöglich ausführen wollte. Im Alltag erfährt sie nun viel Ächtung, selbst Freund*innen lösen sich von ihr. Dennoch verteidigt sie ihre These der „Banalität des Bösen“.

