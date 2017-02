Ein Super Bowl wie eine US-Wahl: politisch und komplett Gaga

In der Nacht von Sonntag auf Montag fand in Houston, Texas der 51. Super Bowl statt. Im NRG Stadion zankten sich die beiden Finalisten New England Patriots und Atlanta Falcon um den Meisterschaftstitel der nordamerkanischen NFL. Die Patriots konnten sich nach einer Spielverlängerung zum 5. Mal den Titel holen.

Okay, die Fakten sind abgehakt. Jetzt zum spannenden Teil.

1.) Halftime-Show

Dieses Jahr war der Star der Halftime-Show Lady Gaga. Sie begann ihre Show am Dach des NRG Stadions in Houston mit einer Horde fliegender Dronen als Unterstützung. Insgesamt 500 Stück formierten sich hinter ihr am Himmel. Viele fragten sich im Vorfeld, wie politisch Lady Gaga werden würde. Doch Woody Guthries Text „This land is your land, this land is my land“, mit dem sie die Show eröffnete, blieb das einzige politische Statement ihrer Show – bevor sie sich vom Dach ins Stadion stürzte (sie war an zwei Seilen angehängt) und ihre bekanntesten Lieder zum Besten gab. Der anfängliche Teil der Show mit den Dronen wurde übrigens im Vorfeld aufgezeichnet, da die US-Bundesluftfahrtbehörde deren Live-Nutzung verboten hatte. Gagas eigentliche Live-Show begann demnach erst nach dem Sprung durchs Stadion-Dach.

2.) Werbung

Jedes Jahr stecken Firmen eine Unmenge an Geld in ihre Werbungen, damit die vielen Millionen Zuseher*innen des Super Bowls nach ihren Produkten lechzen. Auf die meist ziemlich guten Werbungen freuen sich die Fans jedes Jahr mindestens genauso, wie auf die Halftime Show. Aufgrund der politischen Lage in Trumps USA waren die Werbungen dieses Mal wohl politischer aufgeladen als sonst. Gemeinsames Thema der Clips waren Toleranz, Freiheit und Hoffnung. Botschaften, die die Amerikaner*innen gerade dringend brauchen.

3.) Spannung wie beim Wahlabend

Ein Albtraum für die Falcon Fans, die sich an das furchtbare Wahlbattle zwischen Trump und Hillary im November zurückerinnert fühlten. Denn die Atlanta Falcons waren erst weit, scheinbar uneinholbar vorne, bevor die Patriots das Game zu aller Überraschung mit 34 zu 28 Punkten gewannen. Selbst die Statistiken sahen sich ähnlich. Einziger Unterschied: Die Patriots können mit ihrem Sieg nicht so viel Schlimmes anrichten, wie es Trump bereits tut.

Atlanta now has an 86% chance of winning, per ESPN. That's about the same Clinton's chances heading into the election pic.twitter.com/fNpBPSO8tJ — Nate Cohn (@Nate_Cohn) February 6, 2017

4.) Trump bringt Unglück

The Donald hielt anfangs zu den New England Patriots. Seine Anhängerschaft geriet aber schnell ins Wanken, als es so aussah, als ob die Patriots verlieren würden. Mashable berichtete, dass Trump seine eigene Viewing-Party verlassen haben soll, weil er nicht mehr an den Sieg seiner Mannschaft glaubte. Sobald er gegangen war, konnten die Patriots mit einer spannenden Aufholjagd das Spiel für sich gewinnen. Und Trump war sofort zur Stelle und gratulierte auf Twitter, so als hätte er das gesamte Spiel gesehen.

What an amazing comeback and win by the Patriots. Tom Brady, Bob Kraft and Coach B are total winners. Wow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 6, 2017

Viele gaben Trump außerdem die Schuld für den schlechten Start der Patriots. Das Team sei verfluchte gewesen, da auch Trump auf dessen Sieg hoffte. Der Hashtag #trumpjinx trendete während des Spiels.

Evenrthing #TRUMP touches turns into bankruptcy or losses the Super Bowl #trumpjinx — Rogue One (@ResistanceTo45) February 6, 2017