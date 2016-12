„Ertrunken im Mondschein, erdrosselt vom BH“: Star-Wars-Fans trauern um Carrie Fisher

Carrie Fisher hatte kurz vor Heiligabend auf einem Flug von London nach Los Angeles einen Herzinfarkt erlitten und wurde in ein Krankenhaus in L. A. eingeliefert. Zu dem Zeitpunkt begannen Fans bereits damit, Genesungswünsche in Comic-Form im Netz zu posten.

Schließlich verstarb Fisher im Alter von 60 Jahren an 26. Dezember an den Folgen des Herzstillstands im Krankenhaus. Vor allem für „Star Wars“-Fans ist das ein emotionales Ereignis kurz vor Jahresende: 1975 avancierte Carrie Fisher als Prinzessin Leia zur Filmikone. Als toughe Anhängerin der Rebellion, die gegen das dunkle Imperium in den Sternenkrieg zieht, wurde ihre Rolle zum Vorbild für viele folgende starke Frauenfiguren im Film.

Auch in der neuesten Trilogie von „Star Wars“ ist Carrie Fisher als Leia zu sehen. Wie NBC berichtet, hatte sie vor ihrem Tod alle Szenen für Episode VIII abgedreht. Fisher war außerdem in der britischen Sitcom „Catastrophe“ zu sehen, an deren dritter Staffel sie laut Deadline ebenfalls bis zum Schluss mitwirkte.

In ihren kürzlich veröffentlichten Memoiren „The Princess Diarist“ schrieb Fisher: „Egal, wie ich eines Tages sterbe, es soll berichtet werden, ich sei im Mondschein ertrunken, erdrosselt von meinem eigenen BH.“ Dieses Zitat posten Fans nun auf Social-Media-Kanälen.

Goodnight sweetheart #carriefisher A photo posted by ¿Raymond🏒Anthony🐋Sanchez🎸 (@ras_) on Dec 28, 2016 at 12:36am PST

Ihre „Star Wars“-Fans finden aber auch eigene kreative Wege, sich mit Zeichnungen und Collagen von Fisher zu verabschieden. Hier sind die herzlichsten.

2016<3 te nos llevaste a R2D2 y ahora te llevas a Leia 💔👸🏼🌠 #maytheforcebewithyou #starwars #leia #R2D2 #ripprincessleia #azucarysal #comic #carriefisher #kennybaker A photo posted by Azúcar Y Sal (Diario) (@azucarysal) on Dec 27, 2016 at 12:51pm PST

Adiós Princesa! fuiste la más bella de la Galaxia 🌠#carriefisher #rip #starwars #leiaprincess A photo posted by Alessa Makeup&Nails (@alessamakeupnails) on Dec 28, 2016 at 12:21am PST

#rip #carriefisher #maytheforcebewithyou A photo posted by Rick (@tyrannosaurs_rick) on Dec 28, 2016 at 12:42am PST

For Carrie…Thank you for being such a strong role model for all of us. #CarrieFisher #ripcarriefisher pic.twitter.com/zAStMq0Gun — Lord Mesa (@lordmesa) December 28, 2016