Es gibt jetzt Leih-Lamas für Hochzeiten – und die Leute engagieren sie tatsächlich

Oh, you'd like a teaser of #napoleonthealpaca too? Well, here you go! Photography: @simply.splendid Venue: @studio_1904 Coordination, design, tabletop rentals: @vintagemingle Assistant, Styling: @together.events Furniture and textile rentals: @something_borrowed_pdx Floral design: @islandgirlfloraldesign Invitation suite + stationery, signage: @lettersanddust Cakes + cookies: @rosybakescakes MUAH: @brintini Photobooth: @scarletsphotobooth Peruvian food, styling: @heartofcelebration Dress: @lenamedoyeffbridal Jewelry: @__lunasol__ Rojo the Llama + Napoleon the Alpaca: @weddingllamas Models: Anabella Anger @anabellaanger and Carlos

A post shared by WeddingLlamas (@weddingllamas) on Apr 26, 2017 at 1:23pm PDT