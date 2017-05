Fernbeziehung: Dieses Pärchen überwindet Distanz in gemeinsamen Fotos

Becca lebt in New York und verreist gerne. Dan ist Teilnehmer beim Remote Year Project. Das bedeutet, er lebt und arbeitet für einen Zeitraum von einem Jahr in zwölf verschiedenen Städten. Becca und Dan sind ein Paar. Ein Paar, das nun gezwungen ist, eine Fernbeziehung zu führen.

Ihre Distanz überbrücken sie mit ihrer Leidenschaft für Fotografie. Doch anstatt sich bloß gegenseitig Fotos zu schicken, verbinden sie ihre schönsten Eindrücke und machen jeweils zwei Fotos zu einem. Ihre Fotos zeigen sie den mittlerweile mehr als 30.000 Abonnent*innen auf Instagram. So können Fans Becca und Dan dabei beobachten, wie sie ihre getrennten Leben zwar alleine, aber nicht ohne den oder die andere*n leben.

„Ich glaube, wir fühlen uns dadurch näher“, sagt Becca zu A Plus über das Fotoprojekt. „Ich freue mich, dass ich mit jemandem zusammen bin, der dieselben Interessen hat. Wenn wir ein gutes halb-halb Foto hinkriegen, können wir uns beide dafür begeistern. Es ist ein Projekt, an dem wir beide arbeiten können, obwohl wir nicht mal auf dem selben Kontinent oder in der selben Zeitzone leben.“ Becca und Dan seien damit nicht nur ein Liebespärchen, sondern auch Arbeitskolleg*innen.

Mal vermischen sie eine Kuh aus Kolumbien mit einem südafrikanischen Zebra, mal die Aussicht auf Washington DC mit der auf Lima, oft vermischen sich die beiden selbst. Das Ergebnis ist eine romantische und etwas herzzerbrechende Liebesgeschichte um die Welt.

Patagonien, Argentinien + Williamsburg, Brooklyn

Ein Beitrag geteilt von becca & dan | halfhalftravel (@halfhalftravel) am 28. Apr 2017 um 4:39 Uhr

Washington, DC + Lima, Peru

Ein Beitrag geteilt von becca & dan | halfhalftravel (@halfhalftravel) am 21. Mär 2017 um 4:42 Uhr

Lima, Peru + Brooklyn, NY

Ein Beitrag geteilt von becca & dan | halfhalftravel (@halfhalftravel) am 3. Apr 2017 um 5:26 Uhr

Lima, Peru Concord, NH

Ein Beitrag geteilt von becca & dan | halfhalftravel (@halfhalftravel) am 19. Mär 2017 um 7:27 Uhr

Livingstone, Sambia + Bogotá, Kolumbien

Ein Beitrag geteilt von becca & dan | halfhalftravel (@halfhalftravel) am 23. Feb 2017 um 4:32 Uhr

Huacachina, Peru + Taganga, Kolumbien

Ein Beitrag geteilt von becca & dan | halfhalftravel (@halfhalftravel) am 29. Mär 2017 um 5:12 Uhr

Barcelona, Spanien + Lissabon, Portugal

Ein Beitrag geteilt von becca & dan | halfhalftravel (@halfhalftravel) am 24. Jan 2017 um 5:54 Uhr

New York City + London

Ein Beitrag geteilt von becca & dan | halfhalftravel (@halfhalftravel) am 26. Okt 2016 um 1:12 Uhr

Südafrika + Island

Ein Beitrag geteilt von becca & dan | halfhalftravel (@halfhalftravel) am 28. Feb 2017 um 4:07 Uhr

Lissabon, Portugal + Barcelona, Spanien

Ein Beitrag geteilt von becca & dan | halfhalftravel (@halfhalftravel) am 2. Feb 2017 um 5:08 Uhr

Kuh in Kolumbien + Zebra in Südafrika

Ein Beitrag geteilt von becca & dan | halfhalftravel (@halfhalftravel) am 26. Jan 2017 um 13:07 Uhr

Gemeinsam in Spanien + Kolumbien