Frankreich hat den ersten Schritt gemacht

Nach der Wahl Emmanuel Macrons zum künftigen Präsidenten überwiegt in Frankreich überwiegt die Freude, das Schlimmste abgewendet zu haben. Doch dass die Wahl auf Macron fiel, ist für viele Franzosen und Französinnen nicht mehr als ein dürftiger Kompromiss.

Mehr als 50 Prozent der Französinnen und Franzosen haben im ersten Wahlgang den Front National gewählt. Macron bekam für sein Programm nur 23 Prozent der Stimmen. Dass er im zweiten Wahlgang jetzt siegte, liegt an seiner Gegnerin, nicht an ihm.

Macron dürfte das wissen. „Eine immense Aufgabe liegt vor mir“, sagte er in seiner Rede gegen 22 Uhr auf der Bühne, „ich werde nicht leichtfertig mit eurem Vertrauen umgehen“. Er sprach damit die vielen Wähler*innen an, die sich durch das Wahlsystem betrogen und nicht repräsentiert fühlen. Diejenigen, die ihm nur mangels einer echten Alternative ihre Stimme gaben. Sie werden ihn in den kommenden fünf Jahren an diesen Worten messen.

Wofür steht Macron eigentlich?

Sollte Macron sein Wahlprogramm vollständig umsetzen, wird er sich auch viele Feinde machen. So will er zum Beispiel die 35-Stunden-Woche weiter lockern und den Druck auf Arbeitslose erhöhen, eine Beschäftigung anzunehmen. Zudem zeigte er sich auch als Politiker, der sich nicht so wirklich festlegen wollte, „weder links noch rechts“ sei, vor allem bei Reizthemen wie Kriminalität und Migration. Vieles von dem, was jetzt passieren wird, bleibt vage und im Ungewissen.

Gerade für junge Wähler*innen ist mit dem Wahlsieg Macrons nur ein erster Schritt gemacht – die echte Arbeit beginnt jetzt. Sie wollen, dass er denjenigen hilft, die es nicht immer leicht hatten in ihrem Leben. Seine Herausforderin Marine Le Pen machte mit diesen Themen aggressiv Wahlkampf: Sie verkündete den sozial Schwachen, den Armen, eine neue Perspektive zu geben.

Das Übel Le Pen ist zunächst abgewandt. Doch Macron muss sein Versprechen halten, allen Bürger*innen ein Präsident zu sein. Viele Menschen haben genug von diesem Wahlsystem, das sie dazu zwingt, nur deshalb wählen zu gehen, um Schlimmeres abzuwenden. Sie könnten diese Stimme anders einsetzen – nämlich gar nicht mehr. Und dann könnte der Traum eines europäischen Frankreichs schnell zerplatzen.