Hier ist das perfekte Eis für unsere finsteren Zeiten

Ja, es mögen noch gefühlte minus 17 Grad sein, aber keine Bange: Der Frühling kommt und mit ihm die Eis-Saison. Im Gegensatz zu den 1990er Jahren, in denen als Highlight jeder Eisdiele maximal Pinocchio- oder Spaghetti-Eis auf der Karte standen, geht der Trend in den vergangenen Jahren zu absurd exotischen Sorten – bis hin zu hysterischen Einhorn-Rainbow-Frappuccino-Kreationen:

Ein Beitrag geteilt von Unicorn Lovers (@unicornlvrs) am 26. Apr 2017 um 23:13 Uhr

Doch der Eisladen Little Damage in Los Angeles hat einen angenehm ausgeruhten Gegenpol erschaffen: Almond Charcoal. Dieses Softeis ist puristisch, minimalistisch und kommt in schlichtem, zeitlosen Schwarz daher. Das perfekte Eis für Realist*innen, passend zur nicht gerade rosigen Weltlage.

Ein Beitrag geteilt von Little Damage Ice Cream shop🍴🌍 (@little.damage) am 12. Apr 2017 um 11:58 Uhr

[Außerdem bei ze.tt: Diese Eissorten sind älter als deine Mutter]

In manchem Licht schimmert es eher grau:

Ein Beitrag geteilt von Little Damage Ice Cream shop🍴🌍 (@little.damage) am 25. Apr 2017 um 17:28 Uhr

[Außerdem bei ze.tt: Was dein Lieblings-Eis über dein Sexleben verrät]

Die verrückten Foodisten in New York ahnten es natürlich schon vergangenes Jahr und feierten 2016 Black Coconut Ash:

Ein Beitrag geteilt von brigitte 🥀 (@eeriecreature) am 24. Apr 2017 um 18:26 Uhr

Weniger puristisch Veranlagte dekorieren ihr schwarzes Eis mit Streuseln, Nüssen und Krokant. Aber passt problemlos – Schwarz geht mit allem:

Ein Beitrag geteilt von Little Damage Ice Cream shop🍴🌍 (@little.damage) am 23. Mär 2017 um 11:56 Uhr

Das findest du logischerweise nicht im Eiscafé Venezia:

Ein Beitrag geteilt von Catherine Aquino (@aikocat_) am 19. Apr 2017 um 16:41 Uhr

Ab jetzt gibt es statt Almond Charcoal übrigens die Sorte Black Rose. Anderer Geschmack, gleiche Farbe:

Ein Beitrag geteilt von Little Damage Ice Cream shop🍴🌍 (@little.damage) am 26. Apr 2017 um 17:24 Uhr

Das perfekte Eis für Hipster, Metalheads, Purist*innen und alle mit einer dunklen Seele. Das schwarze Eis hat lediglich einen einzigen entscheidenden Nachteil: