Hobbyhorsing ist in Finnland der neue heiße Shit

Tässä aamun voimakuva kaikille, joita jännittää mennä kouluun kiusaamisen takia. Älkää jääkö yksin kiusaamisen kanssa, puhukaa siitä vanhemmille, opettajille ja ystäville, te ansaitsette sen, että kiusaamiselle tehdään stoppi, ja että teitä tuetaan. Te olette hienoja ja rohkeita keppihevosharrastajia, te tiedätte miten luodaan itse harrastus, joka on hauska ja sosiaalinen ja kaikkia mahdollisia taitoja kehittävä, muistakaa aina se! Joskus ihmiset hämmentyvät harrastuksen mielikuvituspuolesta. Hämmennys on ok, kiusaaminen ei. Te osaatte ja uskallatte käyttää mielikuvitustanne, se on tässä pelontäyteisessä ja suorituskeskeisessä maailmassa radikaalia ja inspiroivaa! 🐴✊ -Selma #hobbyhorserevolution — I wanted to write a word of encouragement to those who are afraid to go to school because of bullying: Do not remain silent about bullying, talk to your parents, teachers and friends. You deserve to be supported, you deserve bullying to be made to stop. Never forget that you are a part of a magnificent hobby which you young people have created all by yourselves. The use of imagination sometimes confuses people who are new to this hobby – or people who have a hard time respecting other people. Confusion is ok, bullying and disrispect are not. You know how to and you dare to use your imagination. In today's fearful and performance-oriented world that is a radical and inspiring thing. -Selma

