In der New Yorker U-Bahn tragen Hunde jetzt Taschen-Outfits

Zugegeben, eine ICE-Fahrt mit einer dänischen Dogge auf dem Nachbarsitz zu verbringen, kann etwas unangenehm sein. Viele Verkehrsgesellschaften entscheiden sich deshalb dafür, nur Tiere zuzulassen, die in Transportboxen passen. So werden Mitreisende vor sabbernden Boxern oder eskalierenden Perserkatzen geschützt – zum Leid der Tierbesitzer*innen und ihrer Schützlinge.

Alles bloß Auslegungssache

In der New Yorker U-Bahn sollte so eine Regelung jetzt auch durchgesetzt werden. Die offizielle Formulierung auf ihrer Homepage lautet:

„Kleine Haustiere sind in der U-Bahn und den Bussen von New York City Transit und MTA Bus nur zugelassen, wenn diese in Transportboxen oder vergleichbaren Behältnissen mit sich geführt werden, die sie auf ihrem Schoß abstellen können, ohne andere Fahrgäste zu belästigen. Kein Teil des Tieres darf aus dem Behältnis herausragen und Haustiere dürfen keine Sitze beanspruchen.“

Die Fahrgäste verstanden diese Anweisung eher als Herausforderung. Nachdem auf Twitter der User @meanboysclub einige Fotos kreativer Lösungen veröffentlicht hatte, übertrafen sie sich gegenseitig mit Bildern ihrer verpackten Lieblinge.

they get an E for Effort. pic.twitter.com/N3Eu08gqNm — C (@meanboysclub) June 7, 2017

Another creative New Yorker with her pup pic.twitter.com/yva4vvB6Ph — Jeehae Lee (@jeehaeda) June 7, 2017

Large Lands End tote bag is the way to go pic.twitter.com/PwI8wvtS5k — Zoe Zee (@ZoeZeeN) June 7, 2017

Nope, not disappointing at all. pic.twitter.com/hlhwKPuz4g — Chris Choi (@thischoi) June 6, 2017

She's so stoked to be going to work pic.twitter.com/mnAHiuqUbZ — Lyndsey Reese (@lmariereese) June 8, 2017

Aber bei aller Kreativität: Manche Hunderassen werden es wohl ab jetzt nicht mehr in die U-Bahn schaffen.