In einem bestimmten Alter sind wir besonders unzufrieden mit unserem Leben

Wir streben unser Leben lang nach Zufriedenheit. Und hoffen, dass wir sie irgendwann erreichen. Eine neue Studie zum weltweiten Befinden zeigt, in welcher Zeitspanne unseres Lebens wir besonders unzufrieden mit dem sind, was wir haben und wer wir sind.

Es sind nicht die jungen Menschen, die unzufrieden mit sich selbst sind

Die Zufriedenheitskurve fällt nämlich im mittleren Alter stark ab, bevor sie dann ab einem Alter von 54 Jahren wieder ansteigt. Im Durchschnitt sind wir innerhalb von neun Jahren, zwischen unserem 45. und unserem 54. Lebensjahr, am wenigsten zufrieden mit unserem Leben.

Dass die Kurve im Alter wieder ansteigt, gilt übrigens für die meisten westlichen reichen Länder. Das liegt daran, dass die medizinische Versorgung und das Sozialsystem die Schwierigkeiten beim Älterwerden mindern. Anders sieht es beispielsweise in Osteuropa oder Lateinamerika aus — hier fallen die Kurven mit zunehmendem Alter kontinuierlich ab. In Afrika verläuft sie das ganze Leben lang nahezu linear, das allerdings auf einem viel niedrigeren Ausgangslevel. Man könnte also eher sagen, die Linie bleibt anhaltend schlecht von Anfang bis Ende.

Der legendäre Princeton-Ökonom Angus Deaton, der die Studie mitverfasst hat, erklärt die U-Form der westlichen Befindlichkeitskurve folgendermaßen: „Das ist die Zeit, in der am meisten gearbeitet und verdient wird, auch wenn das zu Lasten des momentanen Wohlbefindens geht — um dafür das Vermögen und das Wohlbefinden im Alter zu erhöhen.“ Das erzeugt natürlich Stress, Sorgen und Wut.

Die Studie umfasst Ergebnisse aus insgesamt 160 Ländern, die mehr als 98 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. Ein weiterer interessanter Aspekt: Die Forscher fanden heraus, dass der Schlüssel zu einem längeren, zufriedeneren Leben darin liegt, diesem einen bestimmten Sinn zu geben. Sobald ältere Menschen einen Sinn in ihrem Leben sahen, sank die Wahrscheinlichkeit ihres Todes rapide.

Von Lisa Schönhaar auf Business Insider.

