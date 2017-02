Krasse Luftbilder. Richtig, richtig, richtig krasse Luftbilder

Mit dem technischem Fortschritt wachsen auch die Möglichkeiten für spektakuläre Fotografie: Seit einigen Jahren werden immer bessere Fotodrohnen entwickelt, was bahnbrechende Wirkung für den Dokumentarfilm hat. Orte, die sonst nur sehr schwer erkundet werden konnten, werden plötzlich erreichbar – etwa Gletscherspalten oder das Innere eines Vulkans.

Vor allem aber zeigt die Ansicht von oben manchmal ganz neue Aspekte eines Bildmotivs. Wenn wir zum Beispiel eine Karawane beobachten, die sich ihren Weg durch die Wüste schlängelt oder eine Straßenbrücke aus enormer Höhe über den Wolkendecke zu schweben scheint, hat das fast schon poetische Schönheit. Und wenn die sogenannten Multikopter mit einer 360-Grad-Kamera ausgestattet sind, entfalten die Bilder gar einen surrealen Sog.

Mittlerweile nutzen tausende Fotograf*innen die fliegenden Kameras, immer wieder gibt es Wettbewerbe. Kürzlich vergab die Website Skypixel in Zusammenarbeit mit verschiedenen Fotoherstellern, der Time und National Geographic Preise in drei Kategorien: Drohnen in Verwendung, 360 Grad (die Bilder könnt ihr hier anschauen; einfach einzelne Bilder anklicken, dann Vollbild und mit der Maus herumfahren) und Schönheit. Die beeindruckenden Bilder dieser Kategorie zeigen wir in unserer Galerie.