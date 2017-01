Liveticker: Wir sind vor Ort bei Trumps Vereidigung in Washington

+++ Das Spiel beginnt +++ 6:00 Uhr Washington D.C.

Die Sicherheitstore zum Platz vor dem Capitol haben sich soeben geöffnet. Es sind minus 12 Grad, die Leute stürzen sich auf den beheizten Platz:

+++ Das Wetter meldet sich +++ 8:15 Uhr

Gott hat genauso wenig Bock auf Trump wie der Rest der Welt. Er lässt ein paar Gallonen Wasser vom Himmel. Die angry white men sind not amused:

+++ Auftritt Melania Trump +++ 9:49 Uhr

Trumps Ehefrau Melania taumelt überglücklich zu ihrem ersten Auftritt als First Lady. Die starken Windböen haben ihr Outfit und die Schönheits-OPs ruiniert:

+++ Insiderbericht +++ 11:04 Uhr

Trump und sein frisch nominiertes Kabinett haben soeben die Bühne betreten und nehmen Platz. Es sieht so aus, als würden sie der Zeremonie und den kommenden Jahren im Amt freudig entgegenblicken.

+++Auftritt Mike Pence +++ 11:09 Uhr

Vize-Präsident Mike Pence kommt mit ein wenig Verspätung dazu. Trump dürfte diese Verspätung missfallen, er wirkt erbost. Der Vize weiß die Situation zu entspannen und entschuldigt sich:

+++ Vereidigung und Antrittsrede +++ 12:13 Uhr

Der whiteste aller white men tritt zum Podium und blickt stolz auf seine Anhängerschaft nieder. Demonstrant*innen mischen sich unter die Fans und zündeln. Gleich leistet Trump den Amtseid und hält seine erste Amtsrede als Präsident:

+++ Es ist offiziell +++ 13:00 Uhr

Es ist passiert, Trump ist eingeschworen und hat seine Antrittrede hinter sich gebracht. Er und sein Vize scheinen erleichtert. Sie winken der Menge zu, lächeln und wippen sogar ein wenig zur anfangenden Musik:

+++ Weltpremiere +++ 12:50 Uhr

Der amtliche Teil ist erledigt, die Feierlichkeiten beginnen. Bekanntermaßen hatte sich niemand bereiterklärt für Trump aufzutreten, außer einer Breakdance-Gruppe. Die liefert dafür eine beeindruckende Show, mit einem noch nie zuvor gesehenen Move. Sie nennen ihn Reversed-Shoulder-Merry-Go-Round:

+++ Erleichterung +++ 13:20 Uhr

Trump ist sichtlich zufrieden. Die Befürchtungen, seine Vereidigungszeremonie würde in einer Katastrophe enden, waren letztendlich unbegründet. Donald freut sich so sehr, dass er sich beim Lachen die Mundecken aufreißt:

+++ Das Ende naht +++ 14:32 Uhr

Die Vereidigungszeremonie ist beendet, sie war ein großer Erfolg. Wir beenden unseren Liveticker und bedanken uns bei der ze.tt-Community fürs Mitlesen. Bleiben noch mindestens 1.460 Tage seiner Amtszeit, was kann da schon passieren. So help us God!