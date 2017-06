Maischen, leutern, trinken: So sieht der Berufsalltag eines Brauers aus

Das Malz schroten. Fässer reinigen. Hopfen wiegen. Abmeischen. Ableutern. Kochen. Hopfen dazu. Würze kühlen. Hefe geben. Und dann alles sauber machen. Wenn der 30-jährige Ben aufzählt, was er den Tag über macht, wird schnell klar: Brauer*in ist nicht so easy-peasy. In großen Brauereien übernehmen daher Computer den Großteil der Arbeit, die Mitarbeiter*innen sitzen in Büros und überwachen die Prozesse.

Ben hat sich jedoch bewusst dafür entschieden, in einer kleinen Hausbrauerei zu arbeiten und das Handwerk auch wirklich mit der Hand zu lernen. Etwa vier Mal die Woche wird im Hops & Barleys in Berlin-Friedrichshain gebraut. „Wir haben insgesamt ungefähr 50 verschiedene Biere, die wir im Jahr brauen“, sagt Ben. Einen Computer sucht man vergebens, alles wird mit der Hand gemacht.

Zum Brauen gehöre viel Geduld, erklärt Ben, und zartbesaitet darf man auch nicht sein. Wer in einer Hausbrauerei Bier produziert, muss anpacken können. Aber für Ben zahlt sich all der Schweiß locker aus, er hat eine Leidenschaft für Bier. „Viele Leute haben Bier getrunken, aber man weiß nicht, wo es her kommt und wie es produziert wurde. Und den ganzen Prozess zu lernen und am Ende das Bier zu trinken, das man selbst gebraut hat, ist auf jeden Fall das Allerbeste.“

Im Video oben könnt ihr sehen, wie der Arbeitsalltag von Ben aussieht.

