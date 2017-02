Wir wünschten, Trump hätte diese Dekrete beschlossen

Viel unterschrieben hat er schon, der Trump: elf Presidential Memoranda (Präsidenten-Erlasse) und sieben Executive Orders (Regierungsverordnungen). Alle sind mehr oder weniger umstritten: vom Finanzierungsverbot für NGOs, die sich mit Abtreibungen beschäftigen, über das US-Einreiseverbot für Bürger*innen aus sieben überwiegend muslimischen Ländern bis zur Abschaffung von Obamacare. Die Unterzeichnung dieser Anordnung bauscht Trump gerne zum öffentlichen Event auf, lädt Presse ein und zeigt stolz seine unterschriebenen Zettel in die Kameras. Viel Macht zu haben, findet Trump sichtlich geil.

Aber gerade weil seine Angebereien so unsympathisch sind, hat das Internet seine Freude damit. Kreative User*innen photoshoppen kindische Zeichnungen auf die Dekrete und machen sich so über Trumps Machtblähungen lustig. In den GIFs und Memes sieht man dann Trump, wie er überzeugend einen schwarzen Heftbinder umdreht und der Presse die Kinderzeichnungen eines Dinosauriers oder seine private Pokemon-Sammelkarten entgegenstreckt.