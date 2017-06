Sechs Tote bei Terroranschlag in London

In London hat sich am späten Samstagabend erneut ein Terroranschlag ereignet. Die Attentäter steuerten zunächst einen weißen Kleinlaster in Schlangenlinien über die London Bridge und überfuhren dabei mehrere Menschen.

Anschließend gingen die Insassen des Fahrzeugs auf dem nahegelegenen Borough Market mit Messern auf Passanten los.

Drei mutmaßliche Attentäter wurden von der Polizei am Tatort erschossen, acht Minuten nachdem sie ihren Angriff begonnen hatten. Sie sollen Sprengstoffwesten getragen haben, die sich als Attrappen herausstellten, meldet unter anderem Buzzfeed.

Laut Polizeiangaben sind sechs Menschen bei dem Anschlag ums Leben gekommen. 48 sind mit Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Die Straßen um die London Bridge und den Borough Market sind eine beliebte Kneipengegend mit vielen Pubs und Restaurants.

Dawn over London Bridge – the forensics team at work pic.twitter.com/r5YMrGOovC — Ben Preston (@RTBenPreston) June 4, 2017

„London wird sich niemals einschüchtern lassen“

Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan bezeichnete die Terroristen am Sonntagmorgen als Feiglinge. London werde sich niemals von ihnen einschüchtern lassen.

Khan befürworte außerdem, dass die britischen Unterhauswahlen wie geplant am Donnerstag stattfinden. „Terroristen hassen Wahlen, sie hassen Demokratie.“

Londons Bürgermeister Sadiq Khan: "Es gibt keine Rechtfertigungen für die Taten dieser Terroristen. Wir werden sie nicht gewinnen lassen!" pic.twitter.com/nTEBDpt3Iy — tagesschau (@tagesschau) June 4, 2017

Die konservative Regierungspartei von Premierministerin Theresa May teilte mit, sie werde den Wahlkampf nach dem gestrigen Terroranschlag vorerst aussetzen. Auch die Labour-Partei wird heute ihren Wahlkampf pausieren.

Wer sich um Freunde und Angehörige in London sorgt, kann sich an diese Nummer der Polizei wenden:

Casualty Bureau is now open on 0800 096 1233 & 020 7158 0197 #LondonBridge #BoroughMarket pic.twitter.com/bz3K4mhZ3w — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 4, 2017

Aktuelle Entwicklungen zu dem Anschlag findet ihr im Live Blog von ZEIT ONLINE.