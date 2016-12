Mit diesen Filmen katert es sich am 1. Januar besonders schön aus

Der Zeitreisende – Journey of Love

Spielfilm (2012) / 82min / Verfügbar bis 02.01. / ServusTV

Als Journalist Jeff (Jake Johnson) die Kontaktanzeige „Suche jemanden für eine Reise in die Vergangenheit“ entdeckt, glaubt er seine nächste Story gefunden zu haben. Praktikantin Darius (Aubrey Plaza) soll für ihn als Lockvogel fungieren und den Mann hinter der Zeitungsannonce (Mark Duplass) zum Reden bringen, indem sie sich als ideale Reisebegleiterin ausgibt. Aber was ist wirklich an der Zeitmaschinengeschichte dran?

Meier Müller Schmidt

Spielfilm (2015) / 86min / Verfügbar vom 30.12. 16h bis 02.01. 10h / SpiegelTV

Der ganz normale Wahnsinn in einer Berliner WG: Mal diskutieren Julian (Ferenc Graefe), Kasimir (Jules Armana) und Max (Nicolás Artajo) über Putzpläne, mal lassen sie sich von neuen Freundinnen überraschen, mal ärgern sie sich über explodierende Kaffeemaschinen und mal sind sie nur genervt von ihrem insgesamt viel zu komplizierten Alltag.

Kings of Summer

Spielfilm (2013) / 91min / Verfügbar bis 03.01. / ServusTV

Einfach mal auf alles pfeifen: Joe (Nick Robinson), Patrick (Gabriel Basso) und Biaggio (Moises Arias) fliehen von Zuhause, um ein unabhängiges Leben in der Wildnis zu führen. Ein Baumhaus kriegen die Jungs schnell gebaut, doch danach stehen die echten Schwierigkeiten auf dem Plan: Wie kommt man fernab der Zivilisation an Essen? Hält eine Freundschaft generell so viel Nähe aus?

Gnade

Spielfilm (2012) / 126min / Verfügbar bis 05.01. / ZDF

Eine deutsche Auswandererfamilie will in Norwegen den Neustart wagen. Doch schnell wird klar: Der Ortswechsel ändert nichts an der erkalteten Beziehung von Niels (Jürgen Vogel) und Maria (Birgit Minichmayr). Doch nach einem folgenschweren Unfall fängt das Paar an, sich wieder einander zu nähern.

The Grandmaster

Spielfilm (2013) / 115min / Verfügbar bis 02.01. / Tele5

China, 1936: Ip Man (Tony Leung) ist ein legendärer Kung-Fu-Meister und führt ein erfülltes Leben. Als der große Gong Baosen, Oberhaupt des Ordens der chinesischen Kampfkünste, ihn zu seinem Nachfolger ernennt, behauptet er sich erfolgreich gegen seine Gegner. Doch dann kommt der Krieg, und Ip Man verliert alles.

Chasing Niagara

Doku (2016) / 75min / Verfügbar bis 07.01. / RedBullTV

Die Niagarafälle sind eigentlich ein verbotener Bereich für Athleten. Dennoch hat sich Rafa Ortiz in den Kopf gesetzt sie als erster erfolgreich mit dem Kajak zu befahren. Für seinen Traum geht er an seine körperlichen Grenzen und legt sich sogar mit der Polizei an.

