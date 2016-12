Mit diesen Filmen überstehst du Weihnachten – zusammen oder alleine

Die Wolken von Sils Maria

Spielfilm (2014) / 117min / Verfügbar bis 29.12. / Arte

Schauspielerin Maria Enders (Juliette Binoche) soll in der Wiederaufführung des Stücks spielen, mit dem ihr vor 20 Jahren der Durchbruch gelang. Nur wünscht sich der Regisseur (Lars Eidinger), dass sie nicht die Verführerin, sondern die Verführte mimt. Aufgrund ihrer aufstrebenden Kollegin (Chloë Grace Moretz) und im Austausch mit der jungen Assistentin (Kristen Stewart) fühlt sie sich mit den Geistern ihrer Vergangenheit konfrontiert.

Jetzt angucken

Mammut

Spielfilm (2010) / 125min / Verfügbar vom 23.12. 16h bis 26.12. / SpiegelTV

Leo (Gael Garcia Bernal) und Ellen (Michelle Williams) haben es gut. Sie ist Chirurgin, er hat mit einer Spiele-Seite im Netz Millionen gemacht. Ihr New Yorker Appartement, das sie mit ihrer Tochter (Sophie Nyweide) und dem Kindermädchen bewohnen, ist mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet. Doch glücklich sind sie nicht. Ellen zweifelt an ihren mütterlichen Qualitäten und Leo fühlt sich in seiner Businesswelt nur wie ein Statist.

Jetzt angucken

Alles auf Zucker

Spielfilm (2004) / 87min / Verfügbar bis 20.03.17 / ARD

Bei Jackie (Henry Hübchen) läuft es nicht. Der Gerichtsvollzieher droht mit Knast und seine Frau (Hannelore Elsner) mit Scheidung. Jetzt kann ihn nur noch das Erbe der gerade verstorbenen Mutter retten. Doch das bekommt er nur, wenn er sich mit seinem verhassten Bruder versöhnt und die nach jüdischem Gesetz festgesetzte einwöchige Totenwache einhält.

Jetzt angucken

Merry Christmas

Spielfilm (2005) / 116min / Verfügbar bis 28.12. / Tele5

Winter 1914: Franzosen, Schotten und Deutsche liegen sich schon seit Wochen in grausamen Kämpfen in den Schützengräben gegenüber. Da ertönt am Weihnachtsabend plötzlich ein Lied – und das verändert alles. Mit Benno Fürmann, Guillaume Canet, Daniel Brühl und Diane Kruger.

Jetzt angucken

Der Medicus

Spielfilm (2013) / 177min / Verfügbar bis 28.12. / Ab 20h / ARD

Waise Rob Cole (Tom Payne) reist aus dem mittelalterlichen England ins persische Isfahan, um dort unter dem berühmten Ibn Sina (Ben Kingsley) Medizin zu studieren. Unterwegs begegnet Rob zahllosen Gefahren, muss Opfer erbringen und sich seinen Weg bedingungslos erkämpfen.

Jetzt angucken

So finster die Nacht

Spielfilm (2008) / 115min / Verfügbar bis 29.12. / Tele5

Der zwölfjährige Oskar (Kare Hedebrant) lebt isoliert in der Nähe Stockholms. Von seinen Mitschülern wird er gemobbt, weshalb er sich immer noch mehr zurückzieht. Als die gleichaltrige Eli in die Nachbarwohnung zieht, glaubt er endlich eine Freundin gefunden zu haben. Doch Eli (Lina Leandersson) ist kein gewöhnliches Mädchen, sie ist ein Vampir.

Jetzt angucken

