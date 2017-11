Mit diesen Mediathekentipps kannst du endlich mal komplett abschalten

Mit unseren Empfehlungen kannst du ganze elf Stunden vor dem Empfangsgerät deiner Wahl verbringen. Das entspricht ziemlich genau der gesetzlichen Ruhezeit zwischen zwei Arbeitstagen. Wenn das mal nicht gelebter Arbeitsschutz ist!

Science of Sleep – Anleitung zum Träumen

Film / Dauerhaft verfügbar / Watchbox

Stéphane (Gael García Bernal) ist ziemlich schüchtern, aber auch sehr kreativ. Als er sich in Stéphanie (Charlotte Gainsbourg) verliebt, hat er zig Ideen, wie er sie erobern könnte. Doch der Tagträumer vergisst oft, dass er auch in der Realität und nicht nur in seiner Fantasie handeln muss.

Halt auf freier Strecke

Film / Verfügbar bis 7. November / 3sat

Frank (Milan Peschel) und Simone (Steffi Kühnert) haben sich einen Traum erfüllt und leben mit ihren beiden Kindern in einem Reihenhäuschen am Stadtrand. Sie sind ein glückliches Paar, bis zu dem Tag, an dem bei Frank ein inoperabler Hirntumor diagnostiziert wird.

Toast

Film / Dauerhaft verfügbar / Netzkino

Biopic über den Kochbuchautor Nigel Slater: Nachdem Nigels (Freddie Highmore) Mutter verstorben ist und sein Vater (Ken Scott) wenig mit ihm anfangen kann, bleibt dem 15-Jährigen nur noch das Kochen. Mit seiner Leidenschaft möchte er die Liebe und Aufmerksamkeit seines Dads für sich gewinnen – doch damit ist er nicht allein. Seine Konkurrenz: Joan (Helena Bonham Carter), die neue Frau an der Seite seines Vaters.

Die innere Schönheit des Universums

Film / Dauerhaft verfügbar / Netzkino

Mithilfe der Musik will die 20-jährige Katharina (Alicia Vikander) ihr Leben wieder in die richtige Bahn lenken. Sie entdeckt Mozart für sich und bekommt sogar einen Job im Opernhaus. Doch dort verliebt sie sich ausgerechnet in den verheirateten Stardirigenten (Samuel Fröler). Und ihre Affäre macht die Dinge nicht unbedingt leichter.

Hauptsache verliebt

Film / Verfügbar bis 13. November / Super RTL

Fernsehproduzentin Rosie (Michelle Pfeiffer) steckt in einer Krise: Nach ihrer Scheidung hat sie das Sorgerecht für die 14-jährige Tochter (Saoirse Ronan) bekommen, doch die Erziehung gestaltet sich als äußerst kompliziert. Auch beruflich steht es nicht zum besten, denn ihre Seifenoper hat miserable Einschaltquoten. Aber dann lernt sie den jungen Schauspieler Adam (Paul Rudd) kennen und beginnt endlich wieder Mut zu fassen. Nur der Altersunterschied zwischen den beiden wird ein immer größeres Problem.

Tempel (Staffel 1)

Serie mit 6 Folgen / Verfügbar bis 15. März 2018 / ZDF

Mark Tempel (Ken Duken) lebt mit seiner Frau (Chiara Schoras) und Tochter (Michelle Barthel) im Berliner Wedding. Das Viertel ist fest im Griff der Immobilienmafia, die auch seine Familie stark unter Druck setzt. Doch Mark will das nicht länger auf sich sitzen lassen und so nimmt er Kontakt zu seiner alten Boxerszene auf. Dabei verstrickt er sich immer mehr im kleinkriminellen Milieu, dem er eigentlich den Rücken zugekehrt hatte.

Happy Streaming!

