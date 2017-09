Mit diesen sechs Filmen hast du ganz sicher kein langweiliges Wochenende

Wovon träumt das Internet?

Doku / Verfügbar bis 11. September / 3sat

In dieser Doku interviewt Werner Herzog Wissenschaftler, die an den ersten Schritten vom Internet beteiligt waren, er setzt sich mit künstlicher Intelligenz auseinander und fragt sich, wie die umfassende Vernetzung unser Leben beeinflusst oder auch bedroht.

Jetzt angucken

Cracks

Film / Dauerhaft verfügbar / Viewster

England 1934: Im Mädcheninternat sorgt die Ankunft der adligen Fiamma (Maria Valverde) für Aufregung. Schnell ist die Spanierin bei allen höchst beliebt – vor allem bei der Lehrerin Miss G (Eva Green), was aber auch zu jeder Menge Neid führt.

Jetzt angucken

Diplomatie

Film / Verfügbar bis 11. September / ARD

Es ist die Nacht des 24. auf den 25. August 1944: Die Alliierten stehen vor den Toren von Paris und General von Choltitz (Niels Arestrup) ist bereit, Hitlers Befehl auszuführen und Paris zu zerstören. Dann trifft der schwedische Konsul Nordling (André Dussollier) in Choltitz‘ Hauptquartier ein. Es kommt zum verbalen Kräftemessen.

Jetzt angucken

Hirngespinster

Film / Verfügbar bis 6. Dezember / BR

Simon (Jonas Nay) wäre am liebsten überall zur gleichen Zeit. Zum einen bandelt er gerade erst mit der selbstbewussten Verena (Hanna Plaß) an und hat nur Augen für sie, zum anderen will er sich rund um die Uhr um seine Familie kümmern, da sein Vater (Tobias Moretti) schizophren ist und nichts mehr allein auf die Reihe bekommt.

Jetzt angucken

Cut Bank: Kleine Morde unter Nachbarn

Film / Verfügbar bis 12. September / Tele5

Eigentlich ist alles klar: Ein Postbote wird ermordet, Dwayne (Liam Hemsworth) ist Zeuge, kann aussagen, eine Belohnung bekommen und so endlich das Kaff, in dem er aufwuchs, verlassen. Aber dann geht das Chaos erst so richtig los.

Jetzt angucken

Marry Me!

Film / Verfügbar vom 8. September 16 Uhr bis 11. September 10 Uhr / SpiegelTV

Kissy (Maryam Zaree) lebt als glückliche Single-Mutter in Berlin und verwaltet dort das Mietshaus ihrer indischen Großmutter Sujata (Bharati Jaffrey), in dem sie auch ein Café betreibt. Es läuft bestens für sie – bis ihre Oma vor der Tür steht und droht, alles zu verkaufen, wenn Kissy nicht sofort den Vater ihres Kindes heiratet. Dass die beiden kein Paar mehr sind, weiß Sujata nicht. Also muss eine Scheinhochzeit her.

Jetzt angucken

Happy Streaming!

Auf Shelfd.com teilen wir täglich die Highlights aus den Mediatheken. Und jeden Freitag stellen wir dir die besten neuen Filme, Dokus und Serien hier auf ze.tt vor. Unsere Tipps kannst du übrigens auch als wöchentlichen Newsletter abonnieren.