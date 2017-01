MuslimBan: Proteste und dramatische Szenen nach Einreisestopp für Muslime

Was ist passiert?

Donald Trump hat am Freitag weitreichende Einreisebeschränkungen erlassen. Laut seiner Executive Order ist Flüchtlingen in den kommenden 120 Tagen die Einreise in die USA verboten. Für syrische Flüchtlinge gilt das Einreiseverbot auf unbestimmte Zeit.

Der Erlass des Präsidenten untersagt zudem in den kommenden 90 Tagen Menschen aus dem Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen die Einreise. Da diese Länder mehrheitlich muslimisch sind, erhielt der Erlass in den sozialen Medien schnell den Namen #MuslimBan.

Trump gibt vor, mit der Maßnahme die USA vor Terroristen schützen zu wollen. Länder wie Saudi Arabien sind allerdings vom Einreiseverbot ausgenommen, obwohl beispielsweise die Terroristen vom 11. September überwiegend aus Saudi Arabien stammten.

Wen betrifft das Einreiseverbot?

Trumps Einreiseverbot betrifft alle Bürger*innen aus den genannten Ländern, darunter Urlaubsreisende, Menschen mit einer Greencard oder einer doppelten Staatsbürgerschaft, Studierende, Wissenschaftler*innen sowie Iraker*innen, die im Krieg für die USA gekämpft haben.

Ein irakischer Übersetzer, der während des Irakkriegs für die US-Armee gearbeitet hat, wurde laut dieses Berichts eines CBS-Journalisten für 17 Stunden in Handschellen am Flughafen festgehalten:

Just to be clear: Iraqi refugee held in cuffs for 17 hours at JFK before being allowed in was an interpreter for US troops during the war. — Jim Axelrod (@JimAxelrod) January 28, 2017

Eine Reporterin der US-Seite The Daily Beast schrieb, dieses iranische Paar sei stundenlang an der Einreise gehindert worden:

Iranian green card holders, age 88 and 83, both disabled. Were detained for hours pic.twitter.com/3fvGTrBWYy — Betsy Woodruff (@woodruffbets) January 29, 2017

Ein iranischer Wissenschaftler, der in Harvard in der Diabetes-Forschung arbeiten wollte, durfte seinen Flug in die USA nicht antreten. Laut des Boston Globe gibt es ähnliche Fälle an mehreren US-Universitäten.

Iranian scientist bound for Boston to begin working on a cure for diabetes at Harvard was barred entry into US today https://t.co/q7LpOveCHh https://t.co/XnFB9xN6nN — BostonTweet (@BostonTweet) January 28, 2017

Allein knapp 75.000 deutsche Staatsangehörige mit iranischen Wurzeln dürfen ab heute nicht mehr in die USA reisen. Einfach so. — Jan Böhmermann (@janboehm) January 28, 2017

Ist das Einreiseverbot rechtens?

Mehrere Bürgerrechtsorganisationen klagten sofort gegen den Erlass und erzielten einen Teilerfolg: Eine Bundesrichterin in New York entschied, dass die am Flughafen festgehaltenen Menschen in die USA einreisen dürfen, sofern sie im Besitz eines gültigen Visums oder einer Greencard sind, unter dem Schutz des US-Flüchtlingsprogramms stehen oder eine andere offizielle Einreiseerlaubnis haben.

Weitere Bundesgerichte trafen anschließend ähnlich lautende Urteile. Das Einreiseverbot für Menschen, die noch nicht an einem Flughafen angekommen waren, bleibt aber offenbar vorerst in Kraft.

Die Gerichtsentscheide lösten Jubel an den Flughäfen aus:

Amazing, emotional scenes here at Dulles as some passengers finally unite with crying relatives surrounded by protestors welcoming them. pic.twitter.com/h8sW3LR75N — (((YousefMunayyer))) (@YousefMunayyer) January 29, 2017

Cory Booker, Senator aus New Jersey, spricht zu Demonstranten am Flughafen in Dulles (Washington, D.C.).

.@CoryBooker addressing crowds at Dulles, said he had been told those still detained would be released soon pic.twitter.com/mAtrsoQEeA — Yeganeh Torbati (@yjtorbati) January 29, 2017

Am Flughafen in Seattle:

Wie wurde das Einreiseverbot umgesetzt?

Der Erlass wurde umgehend am Freitag umgesetzt, Menschen durften in Flugzeuge mit dem Ziel USA gar nicht erst einsteigen. Wer sich zum Zeitpunkt des Einreiseverbots bereits in der Luft befand, wurde am Zielflughafen in den USA festgehalten.

I want to repeat: Green card holders were handcuffed, their social media was reviewed, and they were asked their views on Trump#MuslimBan — Trita Parsi (@tparsi) January 28, 2017

Das Einreiseverbot war laut mehrerer Berichte schlecht bis gar nicht vorbereitet. Mitarbeiter*innen des Zolls sollen angeblich so überfordert gewesen sein, dass sie weinten.

Hearing that customs officials in tears because they can't get guidance from White House, DHS not returning calls, etc and crowds growing. — Juliette Kayyem (@juliettekayyem) January 28, 2017

Proteste an den Flughäfen

Tausende Menschen kamen in den vergangenen Stunden an die Flughäfen, um gegen das Einreiseverbot zu protestieren, so zum Beispiel in New York, Chicago, Denver und San Francisco. Sie riefen: „Let them in!“ und „I-L-L-E-G-A-L, this shit is illegal!“

Protesters cover the parking decks at JFK as drums beat and protesters chant: "I-L-L-E-G-A-L, this shit is illegal!!" pic.twitter.com/2ayKm7fjPI — Jack Smith IV (@JackSmithIV) January 28, 2017

This is quite amazing at JFK Airport. Thank you people of NYC. You consistently redeem my faith in humanity! #Terminal4 #Muslimban pic.twitter.com/Q5FoDZ8LcM — Kevin J. (@KJWolfPhoto) January 29, 2017

This is my favorite sign. "First, they came for the Muslims. Then I said not today, motherfucker." #NoMuslimBanJFK pic.twitter.com/DvkqP0j3N8 — sarah amy harvard (@amyharvard_) January 29, 2017

Anwält*innen bieten den festgesetzten Menschen an den Flughäfen kostenlose Rechtsberatung an.

Attorneys have set up shop at the O'Hare McDonald's as they work to get the 18 people held out pic.twitter.com/zueaLgNVA4 — Stacy St. Clair (@StacyStClair) January 28, 2017

Die Taxi-Gewerkschaft reagierte mit einem Streik auf Trumps Erlass und stellte alle Fahrten zum New Yorker Flughafen JFK ein.

Amazing statement from NYC Taxi drivers who are currently boycotting rides in-and-out of JFK over the #MuslimBan. pic.twitter.com/8b5BKxL9M7 — Keegan Stephan (@KeeganNYC) January 29, 2017

Auch Google-Gründer Sergey Brin unterstützte die Proteste. Er traf am Flughafen in San Francisco ein: „Ich bin hier, weil ich ein Flüchtling bin.“ Seine Familie wanderte 1979 aus der Sowjetunion in die USA ein, um der Judenverfolgung zu entkommen.

@RMac18 at SFO tonight :) ( a better pic that I took) pic.twitter.com/BzZki1nIKT — Vassil Mladjov 🎾 (@vassko) January 29, 2017

Reaktionen

Kanadas Premier Justin Trudeau machte klar, dass Geflüchtete und Abgewiesene in seinem Land willkommen sind:

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 28, 2017

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte gestern ihr erstes Telefonat mit Donald Trump. Um den Muslim Ban ging es dabei laut dem Regierungssprecher nicht:

Kanzlerin #Merkel und @POTUS Trump sprachen u.a. über NATO, Lage im Nahen Osten, Konflikt in der Ostukraine. https://t.co/IFZfIGYaGK — Steffen Seibert (@RegSprecher) January 28, 2017

Die iranische Regierung verhängte ihrerseits ein Einreiseverbot für US-Bürger*innen.