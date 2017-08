Sechs Filme, die den Sommerblues auslösen

Under the Skin

Film / Verfügbar bis 23. August / Arte

Ein Alien (Scarlett Johansson) kommt auf die Erde, um Menschen zu ermorden. Dafür nimmt es die Gestalt einer verführerischen jungen Frau an. Die Opfer findet es in Bars, in den dunklen Seitenstraßen Schottlands und auf abgelegenen Parkplätzen. Doch irgendwann kommen dem außerirdischen Wesen Zweifel an seinem Vorgehen.

Bowling for Columbine

Doku / Dauerhaft verfügbar / Watchbox

Ausgehend von dem Massaker an der Columbine Highschool im April 1999, beschäftigt sich Michael Moore mit der Waffenliebe der US-Amerikaner*innen. Welche Rolle spielen dabei Politik, Medien und Stars? Dafür interviewt er unter anderem Marilyn Manson und South-Park-Schöpfer Matt Stone, der selbst die Columbine-Highschool besuchte.

Lost in Translation

Film / Verfügbar bis 23. August / Tele5

Der gealterte Schauspieler Bob (Bill Murray) ist für einen Werbespot-Dreh in Japan. Charlotte (Scarlett Johansson) befindet sich ebenfalls dort, als Begleitung der Geschäftsreise ihres Freundes. Allein im großen Luxushotel in Tokio tun sich plötzlich Lücken und Spalten im Leben der beiden auf. Als sie sich begegnen, knüpfen sie zarte Bande, die mehr als oberflächlich sind.

Zeit der Kannibalen

Film / Verfügbar bis 21. August / WDR

Die Unternehmensberater Niederländer (Sebastian Blomberg) und Öllers (Devid Striesow) reisen durch die ganze Welt, um den Profithunger ihrer Kund*innen zu stillen. Ihr Ziel: Partner der Firma zu werden. Das Team befindet sich gerade zusammen mit der genauso ehrgeizigen Kollegin März (Katharina Schüttler) in Lagos, als sie erfahren, dass entscheidende Veränderungen im Unternehmen ganz ohne ihr Dazutun geschehen. Nun versucht jeder für sich das Beste herauszuschlagen. Es herrscht Krieg.

The Score

Film / Verfügbar bis 22. August / ServusTV

Max (Marlon Brando) plant einen antiken Zepter zu stehlen, um endlich seine Schulden loszuwerden. Er muss nur noch seinen Kumpel überreden, den Meisterdieb Nick (Robert De Niro), ihm zu helfen. Doch das soll nicht die einzige Hürde sein: Zudem muss mit dem Tech-Spezialisten Jackie (Edward Norton) zusammengearbeitet werden, der noch sein ganz eigenes Ding am Laufen hat.

Wir sind jung. Wir sind stark.

Film / Verfügbar bis 24. August / ZDF

Rostock 1992: Stefan (Jonas Nay) und seine Freunde leben in einer verödeten Wohnsiedlung, in der sie nichts mit sich anzufangen wissen. Also randalieren sie gegen Polizei und Ausländer*innen. Am 24. August eskaliert die Situation letztendlich. Es fliegen Molotow-Cocktails, der Mob klatscht Beifall und tut nichts, obwohl Menschenleben auf dem Spiel stehen.

