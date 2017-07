Semesterferien – Wer studieren kann, kann auch Filme glotzen

Hedi Schneider steckt fest

Film / Verfügbar bis 26. Juli / ZDF

Hedi (Laura Tonke) steckt plötzlich fest. Erst nur im Aufzug, aber dann auch im Kopf. Mit einem Mal ist nichts mehr, wie es war. Obwohl sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Sohn versucht einen normalen Alltag zu führen, kommt ihre Welt dennoch komplett durcheinander.

Das finstere Tal

Film / Verfügbar bis 27. Juli / 3sat

Ende 19. Jahrhundert: Ein Fremder (Sam Riley) auf einem Pferd trifft im verschneiten Alpen-Hochtal ein und bittet die Dorfbewohner*innen ihm Unterschlupf zu gewähren. Doch kaum hat er es sich dort bequem gemacht, geschieht ein Unglück nach dem anderen. Die Einwohner*innen wollen dem Unbekannten die Schuld geben. Der Schlüssel könnte aber auch ein bisher sehr gut gehütetes Geheimnis der Gemeinde sein.

London Nights

Film / Dauerhaft verfügbar / Netzkino

Der verträumte Spanier Axl (Fernando Tielve), die Belgierin Vera (Déborah François) und ein mysteriöser Fremder (Michiel Huisman) suchen in Londons vibrierender Musikszene nach dem ewig verschollenen Vater, dem richtigen Mann beziehungsweise der richtigen Frau fürs Leben sowie nach dem schönsten Liebeslied. Filmriss inklusive.

Anleitung zum Unglücklichsein

Film / Verfügbar bis 24. Juli / MDR

Tiffany (Johanna Wokalek) ist schon ziemlich lange single. Was dafür ein Grund sein könnte: Sie ist überzeugt, dass auf jedes Glück unweigerlich eine Katastrophe folgt. Deshalb bleibt sie natürlich auch skeptisch, als sich gleich drei Männer auf einmal für sie interessieren.

3 Türken und ein Baby

Film / Verfügbar bis 25. Juli / ARD

Die Brüder Celal (Kostja Ullmann), Sami (Kida Khodr Ramadan) und Mesut (Eko Fresh) wohnen immer noch unter einem Dach, der Brautladen der Familie steht vor der Pleite und ihr Vermieter droht mit Zwangsräumung. Als Celal das Baby seiner erkrankten Exfreundin mit nach Hause bringt, ist das Chaos perfekt.

Morgen hör ich auf (Staffel 1)

Serie / Verfügbar bis 12. Oktober / ZDF

Druckereibesitzer Jochen Lehmann (Bastian Pastewka) ist pleite. Aus Verzweiflung wirft er eines nachts seine Druckmaschinen an und beginnt Falschgeld zu produzieren. Als sich dann einer seiner ersten falschen Fünfziger unbemerkt in den Wirtschaftskreislauf bahnt, sind Jochen und seine Familie mittendrin in einem unaufhaltsamen Strudel krimineller Machenschaften.

