Sex sells: Bei dieser Versteigerung in London ging’s nur um erotische Kunst

Dabei ist Sex als künstlerisches Sujet durchaus naheliegend, wie der Katalog mit 107 Exponaten zeigt. Denn Sex spielt in der Kunst schon immer eine Rolle – egal in welcher Epoche. Da finden sich Skulpturen aus dem 1. und 2. Jahrhundert nach Christus aus dem römischen Reich neben Fotografien von Helmut Newton oder Möbelstücken aus dem 18. Jahrhundert.

Art has always existed to tell a human story, and sex has always been a part of that story – whether it is there to compel, to shock or to seduce.“