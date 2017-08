So verhindert ihr, dass euch das Internet das Staffelfinale von Game of Thrones spoilert

Ein volles Jahr und etwa zwei Wochen mussten wir zwischen dem Finale der sechsten Staffel bis zum Beginn der siebten und vorletzten Staffel von Game of Thrones warten. Und kaum hat sie begonnen, ist sie sieben Wochen später auch schon fast wieder vorbei. In der Nacht auf Montag strahlte der Fernsehsender HBO das aktuelle Staffelfinale in den USA aus, die Gesegneten über dem Atlantik wissen also bereits, wie es diesmal endet. Und die Aufregung dürfte groß sein, denn die sozialen Medien sind bis zum Rand mit Artikeln darüber vollgepackt.

Um die Aufregung zu verstehen und mitreden zu dürfen, müssen wir für das Finale noch ein bisschen warten – vorausgesetzt wir bleiben brav und legal. Erst heute Abend um 20:15 Uhr wird es auf Sky in Deutschland ausgestrahlt. Die Stunden bis dahin gleichen einem Hindernisparkour. An jeder Ecke lauern Spoiler; wer nicht aufpasst, wird seiner Vorfreude beraubt. Wir haben uns daher nach Browser-Erweiterungen und Plug-Ins umgesehen, die die Vorfreude erhalten und euch nichts verraten.

Game of Spoils

Für: Google Chrome

Game of Spoils is ein Plug-In für Facebook, Twitter, Reddit und Google News. Es entdeckt und blockiert Postings, die den Begriff Game of Thrones und andere themenbezogene Begriffe beinhalten, wie zum Beispiel Winterfell oder Targaryen.

Game of Thrones Blocker

Für: Google Chrome

Dieser Blocker verbannt Game of Thrones nach eigener Aussage komplett aus deinem Internetleben. Egal auf welcher Website du dich Internet befindest, jede Erwähnung und jeder Bezug zur Sendung wird schlicht nicht angezeigt. Gedacht ist das Plug-In eigentlich für alle Game of Thrones-Hater, die das unverständliche Online-Gelaber nicht mehr sehen wollen. Für spoilungsunwillige Fans ist es allerdings mindestens genauso hilfreich.

Friends of Thrones

Für: Google Chrome

Dieses Plug-In macht aus jedem Game of Thrones-Spoiler ein Zitat aus der Sitcome Friends. Aus „Winter is coming“ wird „I’ll be there for you“ aus dem Friends-Titelsong von The Rembrandts und aus „Westeros“ wird „Chandler und Joey’s Apartment“. Vorsicht: Bilder werden nicht ausgetauscht.

Social Fixer

Für: Firefox, Safari, Chrome, Opera

Mit Social Fixer lässt sich dein Facebook-Feed fast beliebig filtern. Die Browser-Erweiterung bietet unter anderem einen vordefinierten Game of Thrones-Filter an. Schaltest du ihn an, kannst du entweder nur Spoiler der siebten Staffel vermeiden oder gleich Postings zur kompletten Serie ausblenden.

Twitter

Für Twitter ist keine eigene Erweiterung notwendig. Klicke einfach auf deinen Profilbild am rechten, oberen Bildschirmrand und öffne das Drop-Down-Menü. Unter Einstellungen und Datenschutz ➤➤ Stummgeschaltete Wörter kannst du selbst festlegen, welche Begriffe oder Hashtags sowohl aus deiner Timeline als auch aus deinen Benachrichtigungen herausgefiltert werden.